Nikolas Ferreira é impedido de se candidatar à Presidência do Brasil

Por Fernando Melo / Área Vip

Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é proibido por lei de se candidatar à Presidência do Brasil nas próximas eleições. Os brasileiros não sabem, mas existe uma lei em vigor que proíbe menores de 35 anos de participar das eleições.

Continua após a publicidade

A lei se encontra no site oficial do Planalto que deixa claro no Art. 78 as condições para que um brasileiro possa se tornar Presidente. “Ser brasileiro nato e maior de trinta e cinco anos“, afirma o artigo, que neste momento impede o deputado de 28 anos de virar ou se candidatar à presidência do Brasil.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, muitos brasileiros desejam que Nikolas, caso Bolsonaro seja impedido de disputar as eleições, se candidate. Porém, como explicado, ele ainda não pode concorrer nas eleições presidenciais. Por sinal, ele e outros deputados miram em uma PEC que viabiliza mudar as regras para que menores de 30 anos possam disputar cargos no Senado e Presidência.

Continua após a publicidade

Nikolas Ferreira sobre Bolsonaro em 2026

O deputado ainda falou em entrevista ao ‘Poder360’, que Bolsonaro é o nome mais forte para bater com Lula nas eleições de 2026. “Eu acho que ele [Bolsonaro] é o mais competitivo. Eu acredito que ele é o homem mais forte. E pode ter certeza de que, se for candidato, e eu acredito que será, eu serei um dos maiores cabos eleitorais dele. Não por conta da minha relevância, mas porque sei o que está em jogo no nosso país”, afirmou.

E completou: “Existem outros nomes que não são do tamanho do Bolsonaro”, afirmou Nicolas. Ele citou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Acho que Tarcísio seria o candidato da oposição mais forte ao Lula”, afirmou.