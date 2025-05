Mais de 200 vagas de empregos abertas:

Companhias e startups de diversos setores estão com vagas de trabalho abertas para variadas regiões do país.

As posições são para trabalho home office, híbrido e presencial, além de programas de estágio. Confira:

Banco Mercantil

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira especializada no atendimento ao público 50+, está com diversas vagas abertas para quem busca dar o próximo passo na carreira. Atualmente, estão abertas 84 vagas efetivas para diversos cargos, que vão de assistente e agente comercial a especialista, gerente e consultor. As oportunidades abrangem áreas como comercial, TI, produtos, projetos, dados, compras e prospecção de clientes, e estão distribuídas por várias regiões do país, incluindo o interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Os contratados contarão com um robusto pacote de benefícios que inclui, por exemplo, Plano de Saúde, Odontológico, e Auxílio Alimentação/Refeição. As vagas de emprego estão disponíveis para inscrição no site do Banco Mercantil.

Claro

A Claro, maior grupo de Telecomunicações da América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, está com vagas abertas para o programa de estágio 2025: “Seu futuro + claro”. Até o dia 02/06, estudantes de ensino superior, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e julho de 2027, podem se candidatar para trabalhar nas áreas de Finanças, Tecnologia e Segurança da Informação, Inovação, Gestão de Dados, Negócios, RH e Comunicação. Ao todo, são 37 vagas, em regime híbrido, nas cidades de São Paulo - SP, Campinas - SP e Rio de Janeiro - RJ.

A Jornada de Desenvolvimento do programa foi especialmente desenhada para impulsionar a carreira dos participantes e contempla momentos de aprendizado, individuais e coletivos, com a participação de executivos da Claro. A empresa oferece bolsa-auxílio de dois mil reais e pacote de benefícios com: Vale-Refeição; Vale-Transporte; Plano de Saúde (incluindo dependentes); Plano Odontológico; WellHub (Gympass); Seguro de Vida; e Combo Colaborador (*30% de desconto nos serviços de TV, Telefone Fixo e Móvel e Internet Fixa e Móvel e elegibilidade para a compra de um aparelho celular a cada ano por preço de custo).

Os interessados devem se inscrever no site do programa “Seu Futuro + claro” .

Klabin

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e de soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil, e a única no país a produzir três tipos de celulose, está com seu Programa de Estágio aberto, com 70 vagas para diferentes áreas de atuação em unidades da companhia espalhadas pelo Brasil. Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa auxílio, assistência médica, plano odontológico, seguro de vida, auxílio academia, restaurante no local (conforme a unidade), vale transporte ou fretado (conforme a unidade), kit natalino, programa de assistência a(ao) colaboradora(or), psicologia viva e trilha de desenvolvimento. As inscrições podem ser feitas até 8 de junho, pelo site carreiras.Klabin .

Omni&Co

A Omni&Co - ecossistema de soluções financeiras, que conta com três selos da GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar em São Paulo, no Brasil e no Ranking Instituições Financeiras - está com 12 vagas para atuação em São Paulo – SP e 1 vaga em São José do Rio Preto, todas no modelo híbrido (dois dias presenciais e três em home office, por semana). As oportunidades são para Analista Analytics SR; Analista de Cobrança JR; Analista de Cobrança JR (temporário); Analista de Cobrança PL; Analista de Crédito PL; Analista de Crédito SR; Analista de Implementações e Processos PL; Analista de Motor de Crédito SR; Analista de Planejamento Estratégico SR; Analista de Mapeamento de Processos Jurídico Contencioso PL; Coordenador de Segurança da Informação; Gerente Comercial e Product Designer SR. Mais informações sobre as vagas podem ser encontradas neste link .

PepsiCo

A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, com marcas icônicas como PEPSI® Black, RUFFLES®, CHEETOS®, DORITOS e GATORADE®, está com 27 vagas abertas para seu programa de estágio, First Gen, nas cidades de São Paulo, Sorocaba e Itu (SP), Sete Lagoas (MG), Petrolina (PE) e São José dos Pinhais (PR). As pessoas candidatas podem se inscrever entre 23 de abril e 15 de maio para posições nas áreas de Finanças, Marketing, Operações, People, Vendas, Jurídico, Supply Chain e Transformation, neste link .. As vagas estão disponíveis para qualquer área de formação, com previsão de conclusão do curso até julho de 2029. Não há exigência de idioma, faixa etária e universidade. O início das atividades está previsto para julho de 2025 e o programa terá até dois anos de duração.

Programa de Estágio da PepsiCo First Gen

Inscrições: 23 de abril a 15 de maio.

Link de inscrição

Roche Farma

A Roche Farma Brasil lança seu novo Programa de Estágio, uma iniciativa estratégica que visa fortalecer o pipeline de talentos da companhia e impulsionar a diversidade de ideias, experiências e perspectivas dentro da organização. A partir deste ano, o programa conta com duas datas oficiais de contratação — em janeiro e agosto — para permitir um planejamento mais estruturado e um acompanhamento mais eficaz da jornada dos estagiários. As vagas são para as áreas de farmácia e médica; engenharia e dados; contabilidade e finanças; legal, tax e data privacy; administração; marketing e comunicação. As inscrições podem ser feitas neste link .

Inscrições para estágio na Roche Brasil: de 8 de abril a 9 de maio

Processo seletivo: de 12 de maio a 8 de junho

Divulgação dos selecionados: a partir de 25 de junho

Início do estágio: 4 de agosto

VLI

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – abriu, no dia 22/04, as inscrições para seu Programa de Estágio 2025. Ao todo são mais de 100 vagas para estudantes de todos os cursos superiores e ensino técnico. Os selecionados atuarão a partir de agosto em diversas localidades onde a companhia atua por meio da Ferrovia Centro-Atlântica e tramo norte da Ferrovia Norte Sul (FNS), além de terminais portuários e intermodais instalados em regiões estratégicas do país. Os interessados devem se inscrever no site e o processo seletivo será totalmente digital.

As oportunidades para os alunos de ensino superior são para os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Para se candidatar, quem faz bacharelado ou licenciatura precisa estar nos dois últimos anos de formação e ter disponibilidade para estagiar por um período mínimo de um ano e, no máximo, dois anos. A jornada do estágio para os cursos superiores é de seis horas diárias.