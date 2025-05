Prefeitura emite nota justificando a paralização de obras no município

No novo aeroporto de Jataí as máquinas já levantaram acampamento. Assim como algumas estradas vicinais que estavam preparadas para pavimentação também foram paralizadas.

Na reunião plenária da Câmara Municipal de Jataí, realizada neste 07 de maio, o Secretário de Obras e Planejamento Urbano, Cantimiro Melo Martins, ocupou a Tribuna do Popular e prestou informações relacionadas a obras públicas paralisadas no município. Ele respondeu a perguntas dos vereadores sobre projetos como o novo aeroporto, Mercado Municipal, UBS, e melhorias em infraestrutura, esclarecendo as razões técnicas e jurídicas para as interrupções.

A sessão contou com a presença de todos os 10 vereadores e foi presidida pelo presidente da casa, vereador Marcos Patrick. Além do Secretário de Obras, outros representantes do governo municipal, como o Secretário de Serviços Urbanos, Tiago Rua, o Superintendente Comandante da GCM, e o Ouvidor Geral, Geovaci Peres de Castro, também estiveram presentes, demonstrando a importância do diálogo entre a administração e os legisladores.

O encontro foi uma oportunidade para que os parlamentares obtivessem informações detalhadas sobre o andamento das obras e as dificuldades enfrentadas, promovendo transparência e colaboração entre os diferentes setores do governo municipal. A participação ativa dos vereadores e a presença de autoridades locais reforçam o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Comunicação PMJ