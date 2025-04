Flávio Bolsonaro criticou fala de deputado que diz “desejar” a morte de Lula“

Por Antonio Eduardo/PaiPee/MSN

Durante pronunciamento na sessão do Senado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o pai já foi alvo de falas com o mesmo teor e chamou atitudes como essa de “reprováveis”.

“Não é uma postura que se espera de um parlamentar que tá ali pra discutir as coisas sérias do Brasil”, afirmou Flávio.

Gilvan da Federal deu as declarações nesta terça-feira (8), durante reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara

Apesar de dizer que é contra a fala de Gilvan da Federal, Flávio Bolsonaro afirmou avaliar que não cabe, por parte do Congresso, nenhuma medida contra o deputado pela declaração.

“Esse julgamento a população vai fazer e quem se sentiu ofendido entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para ser tomado”, disse o senador do PL.

Além de Flávio Bolsonaro, os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Carlos Portinho (PL-RJ) também repudiaram a fala de Gilvan da Federal.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também comentou o caso, sem mencionar o nome do deputado do PL.

“Sem entrar na polêmica e reconhecendo todas as manifestações, no celular de um líder nosso daqui do Senado, quando a gente liga pra ele aparece: ‘Quando você comemora a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo’”.

“Uma mensagem do Papa Francisco, está no celular de um colega. Eu queria fazer essa manifestação, porque é muito justa”, disse o parlamentar do Amapá.