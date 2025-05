Proteja-se: Dia D de Vacinação Contra a Influenza neste sábado, dia 10

A Secretaria de Saúde de Jataí reforça o convite para o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, que ocorrerá no sábado, 10 de maio, das 08h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde, incluindo as da zona rural. A Gerente de Imunização, Andryelle Freitas, enfatiza a importância da vacinação para os grupos prioritários, que incluem idosos, gestantes, pessoas com deficiência, e profissionais de saúde e segurança, entre outros. A mobilização visa garantir que a população esteja devidamente imunizada contra a influenza.

Para participar da vacinação, os cidadãos devem apresentar um documento de identificação com foto, o cartão de vacina, e o CPF ou Cartão SUS, além de comprovar que pertencem a um dos grupos prioritários, exceto gestantes e pessoas com deficiência permanente. É essencial que a população se prepare para essa ação, assegurando que todos tenham acesso à proteção contra a influenza e evitando a propagação da doença.