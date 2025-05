Com novo Centro de Distribuição em Goiás, InterCement Brasil expande presença no Centro-Oeste

São Paulo, abril de 2025 – Para facilitar o acesso dos clientes aos produtos da empresa no Centro-Oeste, aumentando ainda mais a capilaridade de seu portfólio na região, a InterCement Brasil, uma das principais produtoras de cimento do país, está inaugurando mais um Centro de Distribuição em Goiás.

Localizado na cidade de Goiânia, o novo CD tem área de aproximadamente 1.000 m² e capacidade para armazenar mais de 400 toneladas de cimento.

“A nova unidade vai otimizar o abastecimento regional, reduzindo prazos e aumentando a disponibilidade do produto. E reforça nosso compromisso com um serviço de excelência, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente tanto para clientes da capital quanto de regiões próximas”, salienta o executivo.

Com a unidade recém-inaugurada, a InterCement Brasil chega a 18 Centros de Distribuição que, juntos, contribuem para movimentar a economia das localidades nas quais estão inseridos.

Sobre a InterCement Brasil

A InterCement Brasil é uma das líderes na produção de cimento no país e referência na utilização de combustíveis alternativos em seu processo de fabricação, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa e para a sustentabilidade ambiental. A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Hoje conta com 15 unidades produtivas distribuídas por nove estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. A companhia atende clientes de diversos segmentos, do pequeno varejo até grandes obras e indústrias, por meio das marcas de cimento Cauê, Goiás e Zebu. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é uma de suas premissas. Por meio de iniciativas de mobilização social, voluntariado, projetos estruturantes e negócios de impacto, a companhia realiza o seu investimento social privado com foco no desenvolvimento das comunidades nas regiões onde atua.