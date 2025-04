Solidariedade quer lançar Ronaldo Caiado para presidente da República

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, conversou demoradamente com um deputado de Goiás a respeito da disputa presidencial de 2026.

Paulinho da Força e o deputado goiano se encontraram no evento em que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, se apresentou, em Salvador (Bahia), ao país como possível candidato a presidente da República, em 2026, daqui a um ano e seis meses.

Político atilado, Paulinho da Força disse ao parlamentar que planeja convidar Ronaldo Caiado para ser candidato a presidente pelo Solidariedade. Ele disse que o União Brasil tem compromissos com Lula da Silva — conta com três ministérios — e por isso terá dificuldade de bancar o político goiano para presidente.

Bruno Reis, prefeito de Salvador, Daniel Vilela, vice-governador, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás | Foto: Divulgação

Paulinho da Força avalia que, como outsider, sobretudo como candidato da terceira via — desvinculado tanto do PT de Lula da Silva quanto do PL de Jair Bolsonaro —, Ronaldo Caiado tem chance de ser eleito presidente em 2026.

O deputado federal de São Paulo chegou a lembrar que Fernando Collor de Mello e Jair Bolsonaro foram eleitos para a presidência da República, em 1989 e 2018, estando filiados em partidos menores, como o PRN (Collor) e PSL (Bolsonaro).

O fato é que Ronaldo Caiado, que tem identidade com o União Brasil — sucedâneo do PFL e do DEM —, planeja ser candidato pelo UB. Obstinado, ele vai lutar para convencer o partido a bancá-lo. (E.F.B.)