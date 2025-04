Jair Bolsonaro cria clima de pânico entre políticos com mensagem enviada antes de cirurgia:

Por Matheus Queiroz/PurePeple/Brasil

Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia delicada no último domingo (13). Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o ex-presidente deixou os aliados apreensivos com o teor de uma mensagem enviada antes do procedimento.

Bolsonaro enviou uma mensagem a senadores e deputados federais alinhados a ele por volta de 6h, uma hora antes de ser submetido à cirurgia. O político fez um apelo para que os presos pelos ataques de 08 de janeiro de 2023 em Brasília sejam anistiados. Ele também pediu para que seu texto fosse repassado aos parlamentares contrários ao projeto de anistia.

No entanto, a menção a “pavimentar nossa eternidade” criou um clima de pânico e assustou os aliados do ex-presidente, segundo a publicação. “Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se, com nossas decisões, pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital”, escreveu Bolsonaro.

Apreensivos com o estado de saúde de Bolsonaro, parlamentares aliados só relaxaram na manhã da segunda-feira (14), quando médicos relataram que, na UTI, ele chegou a fazer brincadeiras.

QUAL O ESTADO DE SAÚDE DE JAIR BOLSONARO?

Em boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (15), a equipe do hospital informou que Bolsonaro permanece internado na UTI e não tem previsão de alta. Segundo os médicos, a operação foi complexa e as próximas 48 horas “são cruciais”.

Bolsonaro mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Ele deve iniciar fisioterapias motora e respiratória em breve.

O político foi operado para tratar uma suboclusão intestinal. Trata-se da obstrução parcial do intestino, em decorrência de aderências formadas pelas cirurgias que realizou após levar uma facada, em 2018.

Foto: © Reprodução, Instagram