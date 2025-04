Rede pública de ensino de Serranópolis é finalista de concurso nacional

O projeto educacional “Histórias que Conectam Gerações”, desenvolvido com estudantes do 9º ano da Escola Municipal Ponte de Pedra, de Serranópolis, foi selecionado para a final do concurso nacional Aprende Brasil Criativo, entre centenas de projetos de todo o país. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 3 de abril, em Curitiba, com a participação dos professores responsáveis por cada um dos projetos finalistas e dos secretários de Educação dos municípios cujas propostas foram selecionadas.

No caso de Serranópolis, a proposta é finalista na categoria Ensino Fundamental - Anos Finais. Todo o projeto girou em torno da contação de histórias. Depois de escolherem livros infantis e contos, os estudantes participaram de oficinas e prepararam apresentações das histórias escolhidas. Por fim, em visita ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e ao Lar Jardim das Oliveiras, as crianças puderam compartilhar o que aprenderam contando essas histórias. De acordo com a professora Átila Moreira Lima Franco, idealizadora da proposta, “o projeto é intergeracional, valoriza a cultura local, promove a troca de experiências entre gerações, resgata a importância da leitura e fortalece os laços entre a comunidade”.

Esta é a 3º edição do concurso, promovido pela Aprende Brasil Educação. O objetivo é valorizar iniciativas criativas desenvolvidas nas escolas públicas brasileiras. Para a gerente de marketing e produto da Aprende Brasil Educação, Damila Bonato, esse reconhecimento é uma forma de agradecer aos educadores pela contribuição relevante para o ensino brasileiro. “Basear o ensino em vivências práticas e reais é o desafio que lançamos no Aprende Brasil Criativo. Queremos estimular boas práticas de ensino e aprendizagem e mostrar a todos a importância de trazer as crianças para experiências significativas ao longo da jornada escolar”, destaca.