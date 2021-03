Serranópolis recebe verba via convênio para compra de maquinários

Foram formalizados convênios que proporcionarão o desenvolvimento urbano e rural da região

Brasília 04/03/2021 - A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) aprovou a formalização de 11 propostas referentes a projetos de municípios e do estado de Goiás, que apoiarão as localidades no desenvolvimento rural e urbano, visando ao bem-estar e à qualidade de vida da população. Está prevista a destinação de R$ 13,9 milhões em recursos federais para atender aos projetos de obras de infraestrutura e aquisição de maquinários. A decisão aconteceu na primeira reunião de 2021 da Diretoria Colegiada da Sudeco, realizada na última semana de fevereiro (24).

Infraestrutura

Foram apresentadas à Sudeco três propostas para a realização de obras, no valor total de R$ 5,5 milhões. O município de Cabeceiras (GO) recebeu aprovação do projeto que prevê a construção de ponte sobre oito ribeirões e quatro córregos que perpassam o município, no qual será viabilizado o valor de R$ 2,5 milhões para a realização da obra. Já o município de Águas Lindas (GO) formalizará convênio, no valor de R$ 2 milhões, para a modernização da Feira do Pérola, com o objetivo de melhorar o escoamento da produção de alimentos e mercadorias. Por fim, o município de Porangatu (GO) receberá recurso federal de R$ 1 milhão para a execução do projeto de modernização do entorno da Lagoa Grande. A iniciativa visa ao fortalecimento da economia local e à promoção do bem-estar dos munícipes.

Aquisição de maquinários

A Sudeco aprovou oito propostas que preveem a compra de maquinários, atingindo uma somatória de R$ 8,4 milhões para a viabilização dos projetos. Os recursos federais beneficiarão os municípios de Montividiu (GO) e Mara Rosa (GO) na compra de caminhões pipa, com a viabilização de R$ 344 mil para cada cidade. Para os convênios de Serranópolis (GO) e Abadia de Goiás (GO), os valores de R$ 350 mil e R$ 400 mil, respectivamente, oportunizarão a aquisição de caminhões de lixo. Já os municípios de Piranha (GO) e Formoso (GO) terão apoio para a compra de moto niveladoras, no valor de R$ 595,4 mil para cada localidade.

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-GO) também teve dois projetos aprovados junto à Sudeco. O recurso prevê a compra de maquinários que fortalecerão os Arranjos Produtivos Locais (APLs) do estado.

A Sudeco tem a missão de reduzir desigualdades socioeconômicas no Centro-Oeste, conforme as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A autarquia é responsável por estimular o desenvolvimento local por meio de políticas públicas e atração de investimentos na região.