MULHER É PRESA APÓS ATEAR FOGO EM VEGETAÇÃO DE FAZENDA EM SERRANÓPOLIS

Na manhã deste domingo, 28 de julho de 2024, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de incêndio criminoso em uma propriedade rural em Serranópolis. Segundo relatos, uma mulher estaria incendiando a vegetação nativa, causando destruição da flora e danos à propriedade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram vários focos de incêndio ao longo do acostamento da Rodovia GO 184. Adentrando a propriedade, constataram uma vasta área de vegetação nativa em chamas, com vários funcionários da fazenda tentando conter o avanço do fogo.

Surpreendentemente, a equipe policial deparou-se com uma mulher de 38 anos no meio da vegetação incendiada, ativamente provocando novos focos de incêndio com galhos e pedaços de madeira seca. Ao perceber a presença dos militares, a mulher tentou fugir pela área de mata. No entanto, foi cercada, abordada e detida enquanto tentava escapar por uma área de pastagem da propriedade.

Diante dos fatos, o proprietário da fazenda manifestou interesse em representar criminalmente contra a autora pelos danos causados. Ambas as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Fonte: Polícia Militar

ROTA POLICIAL NOTÍCIAS