Serranópolis - GO

Sobre o município O município de Serranópolis, antiga Serra do Café, já era habitado há mais de 11.000 anos por nativos de nosso continente, considerando-se as evidências arqueológicas encontradas na região. Esta cidade merece ser visitada por seus sítios arqueológicos, suas cachoeiras, corredeiras e reservas de cerrado com presença de fauna característica. Serranópolis tem um dos maiores e mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. Anualmente centenas de pessoas visitam a cidade e suas belezas naturais.