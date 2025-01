Giro 8 Cia de Dança lança segunda edição do Projeto Colmeia Criativa de Goiás

Goiânia será palco da segunda edição do projeto Colmeia Criativa de Goiás, que oferecerá um curso intensivo para a formação de 10 artistas da dança, com foco em coreografia. O projeto, realizado de janeiro a agosto de 2025 pela Giro 8 Cia de Dança, contará com professores nacionais e internacionais e uma programação que inclui aulas teóricas e práticas, culminando em apresentações públicas. Das dez vagas disponíveis, cinco são destinadas exclusivamente para mulheres e uma vaga é reservada para Pessoa Com Deficiência (PCD). As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 22 de janeiro, pela página de Instagram: www.instagram.com/colmeiacriativadgoias. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, viabilizada através do Governo do Estado de Goiás - Secretaria de Estado de Cultura.

A segunda Colmeia Criativa será realizada em Goiânia, de janeiro a julho de 2025, com direção geral e artística de Joisy Amorim e direção de ensaio de Érica Bearlz. Cada participante poderá desenvolver um trabalho coreográfico que será apresentado em uma mostra, ao final do curso. Além disso, o projeto prevê a publicação de um e-book, registrando o processo formativo e as criações coreográficas, garantindo a difusão dos conteúdos abordados.

Continua após a publicidade

Curso Intensivo e Apresentações Públicas

O programa oferecerá 140 horas de formação, distribuídas em módulos com especialistas como Younnes Khoukhou (Bélgica), Marcelo Zamora (Argentina), Johnny Millán (México) e Bruno Duarte (Portugal). Entre os brasileiros, destacam-se Erica Bearlz, que atuará como diretora de ensaio, e Joisy Amorim, responsável pela direção artística.

Continua após a publicidade

Os participantes terão aulas sobre técnicas de dança, criação coreográfica e produção cultural, com o objetivo de fomentar o mercado local e preparar os artistas para o cenário internacional. Ao final do curso, as coreografias desenvolvidas pelos alunos serão apresentadas no Teatro Goiânia, com ingressos a preços populares, e no Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, beneficiando estudantes da rede pública. No Teatro, haverá ainda a presença de intérprete de Libras, contemplando pessoas surdas.

Transposição de desafios e internacionalização

De acordo com Joisy Amorim, coordenadora do projeto, o objetivo desse trabalho é contribuir para a formação de novos coreógrafos e intérpretes/criadores da dança em Goiás, por meio de um curso de capacitação intensivo, que combine estudos teóricos e práticos voltados para a composição coreográfica, fomentando o mercado da dança e a cadeia produtiva das artes no estado.

Além disso, a formação garante um intenso intercâmbio internacional, o que garante maior amplitude do repertório técnico e criativo dos participantes, ao mesmo tempo criando oportunidades para artistas goianos acessarem esse mercado internacional da dança.

Sobre essa edição da Colmeia Criativa, Joisy comenta: “Deslanchar na carreira artística pode parecer um desafio impossível, mas com as ferramentas certas e o apoio de uma comunidade, tudo muda. A Colmeia Criativa é mais que um curso, é um espaço de transformação para jovens coreógrafos. Aqui, os participantes encontram formação de excelência, troca artística e o impulso necessário para alcançar novos voos.”

Segundo a coreógrafa e artista da dança, esse trabalho é essencial para preencher uma lacuna significativa na formação de novos coreógrafos e intérpretes/criadores no estado de Goiás, uma vez que o estado, embora rico em talentos de dança, carece de programas específicos voltados para formação em criação coreográfica. Sobre essa demanda, Joisy relata: “Muitos artistas goianos que almejam se tornar coreógrafos precisam buscar capacitação fora do estado, o que representa um desafio tanto financeiro quanto logístico. Queremos suprir essa demanda, oferecendo um programa presencial, com professores importantes, proporcionando uma imersão prática e teórica no universo da criação, inclusive com aulas sobre produção cultural, preparando os participantes não apenas para a criação, mas também para a organização, logística e distribuição de suas criações.”

A apresentação no Teatro Goiânia terá ingressos vendidos a preços populares, e a arrecadação será revertida aos novos coreógrafos, para que eles possam investir em figurinos e cenários para a criação dos trabalhos.