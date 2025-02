Gustavo Silvestre apresenta Metamorfose no Teatro do IFG - GRATUITO

No dia 28 de fevereiro, em apresentação única, Gustavo Silvestre leva para o Teatro IFG, em Goiânia (GO), o espetáculo “Metamorfose”, inspirado na obra de Franz Kafka. A criação que combina dança, teatro e audiovisual em uma experimentação imersiva e contemporânea será apresentada às 20 horas e a entrada é franca. Os ingressos devem ser retirados pelo Sympla, acessando o link na bio do Instagram: @gusta_silvestre. Com patrocínio da Catral e Hidráulica Brasil, esse projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Na literatura, Kafka conta a história de um homem que um dia se vê transformado em um inseto monstruoso, desencadeando reações marcadas por momentos de aceitação e ódio. No espetáculo cênico, a narrativa aborda a experiência de um ser que, ao acordar, não reconhece mais seu próprio corpo, perdendo mobilidade e comunicação, e precisando se reorganizar e se adaptar. O espetáculo explora a opressão das estruturas, arquétipos e símbolos de poder, e os confrontos com sonhos, desejos e medos.

O trabalho solo, criado em parceria entre Silvestre e o diretor João Bosco Amaral, recebeu o prêmio de júri popular no Festival Imaginarius em Portugal e foi o único brasileiro convidado para o Buffer Fringe Festival no Chipre. Silvestre realizou uma circulação nacional do espetáculo em 2023 e em 2024. A turnê passou por cidades como Belém, Porangatu e Cidade de Goiás, Anápolis, Brasília, Palmas e Belo Horizonte.

Sobre o Artista

Gustavo Silvestre é um artista multilinguagem nas áreas de teatro, dança e audiovisual. Graduado em Artes Cênicas e Cinema, atuou em companhias como Cia Mário Nascimento, Cia de Dança Palácio das Artes e Quasar Cia de Dança. Em sua carreira solo, participou de importantes festivais internacionais, como o Buffer Fringe Festival no Chipre, e recebeu o prêmio especial do júri popular no Festival Imaginarius em Portugal por "Metamorfose". Em 2024, estreou seu novo trabalho "Cosmos Colapso".

Ficha Técnica: Criação e interpretação: Gustavo Silvestre; Direçãod e cena e Designer de Luz: João Bosco Amaral; Direção de Fotografia: Larry Machado; Trilha Sonora Original: Rodrigo Flamarion; Figurino: Cláudio Livas; Maquiagem: Izabelle Eleonora; Cenário: Lino Araújo; Assistentes de Filmagem: Bruna Chamelet, Elayne Sant, Wesley Rezende; Produção Local: Marci Dornelas; Assistente de Produção: Wanderson Gaspar; Edição e Produção Executiva: Gustavo Silvestre