Projeto social em Goiânia apoia famílias em insegurança alimentar

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas divulgado em julho de 2024, Goiás, uma das quatro unidades federativas que não possuem um Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, 3,7% de sua população vive em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Apesar de quantitativamente baixo, qualitativamente esse índice representa uma quantidade considerável de famílias que estão com seu bem-estar comprometido. Nesse sentido, Goiânia recebe projetos sociais de apoio a essas famílias carentes que vivem essa realidade.

A My Broker Imobiliária, presente em 12 estados brasileiros, disponibilizou na 36º Academia de Vendas, o maior evento de treinamento para corretores de imóveis do Brasil, a arrecadação de diversos alimentos com o objetivo de destiná-los a famílias carentes. Em parceria com o projeto social Mission Day, idealizado pelo advogado Tallis D Lucas Wercelens Mendes, a campanha contribuiu com a arrecadação de recursos para as ações promovidas pela instituição em regiões e comunidades carentes, atendendo famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social.

“O envolvimento do Mission Day com a My Broker foi essencial para o desenvolvimento e a captação de doações que pudessem ser destinadas às atividades promovidas para impactar vidas. De forma prática, a Academia de Vendas arrecadou toneladas de alimentos, com excelente envolvimento e participação de diversos corretores e profissionais do segmento imobiliário, que doaram itens essenciais para a alimentação, como arroz, feijão e óleo, entre outros ", diz Tallis, o fundador do Mission Day.

De acordo com Raphael Rios, diretor executivo do Grupo My Broker, a Academia de Vendas My Broker é um investimento da empresa na capacitação da equipe e, ao agregar a solidariedade, dá um passo para o estimular o exercício da responsabilidade social individual. “Toda profissão tem sua contribuição técnica com a sociedade, mas acima de tudo, o profissional é um ser humano. Essas campanhas despertam a empatia, valor intrínseco da humanidade”, diz o diretor executivo.

O fundador do projeto ressalta que as doações são essenciais para o desenvolvimento de ações que possam impactar vidas e que, cada vez mais, a My Broker tem disponibilizado mecanismos de contribuição para a expansão de ações sociais que auxiliem aqueles que mais precisam. “As arrecadações feitas pela Academia de Vendas permitiram que o Mission Day alcançasse as metas necessárias de doações de alimentos para estruturar as cestas básicas, que serão entregues na próxima ação social, prevista a ser realizada na região de Abadia de Goiás. O evento atenderá um público de mais de 100 famílias”, ressaltou Tallis.