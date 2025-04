Sistema OCB/GO leva agricultura familiar para a FICOMEX 2025

Sistema renova participação como expositor e patrocinador

Goiânia, 22 de abril de 2025 - A Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO) está confirmada para a Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (FICOMEX) 2025, pelo segundo ano consecutivo como patrocinadora e expositora. O Sistema OCB/GO levará cooperativas, principalmente do ramo de agricultura familiar, que estão sendo preparadas para as rodadas de negócios promovidas ao longo dos três dias de evento.

Além disso, no estande do Sistema OCB/GO, será realizada exposição de alimentos e bebidas das cooperativas participantes e atendimento para todos os interessados em saber mais sobre o modelo de negócio cooperativista. Considerado o maior evento em internacionalização de negócios do Brasil, a Feira é uma realização da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) e da Faciest. A FICOMEX 2025 acontece de 4 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia.

SOBRE A ACIEG

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), fundada em 1937, é uma das principais entidades de defesa e fomento ao setor produtivo goiano. Composta por representantes de empresas dos mais diversos setores, a ACIEG oferece suporte, capacitação e serviços exclusivos para seus associados. Além disso, a instituição atua como ponte entre o poder público e o setor produtivo goiano. Atualmente, a associação é presidida por Rubens Fileti.

SOBRE A FICOMEX

A Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (FICOMEX) reúne empresas, instituições e especialistas de diversos países para fomentar o comércio exterior, fortalecer a internacionalização de negócios e expandir relações comerciais entre o Brasil e o mundo. A Feira foi retomada pela ACIEG em 2024, após quase 20 anos, com o objetivo de promover negócios internacionais nos estados do consórcio Brasil Central (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia). Em 2025, a FICOMEX tem como tema “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global", com uma programação que inclui palestras, rodadas de negócios e exposições.