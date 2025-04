Equatorial Goiás explica como solicitar a troca de titularidade da sua conta de energia 

Goiânia, 24 de abril de 2024 – Muitas vezes, a troca de titularidade da conta de energia é deixada de lado até que surjam imprevistos. No entanto, essa simples atualização pode evitar uma série de problemas, como débitos inesperados e até cortes de energia. Assim, a Equatorial Goiás destaca a importância de manter os dados da conta de luz sempre atualizados, garantindo mais segurança e praticidade para o consumidor.

Para resolver situações como negociações de débitos, solicitação de desligamento ou outros serviços disponibilizados pela companhia, é preciso ser o titular da conta. Além disso, a fatura de energia no nome do cliente também é muito utilizada como comprovante de residência. “A troca de titularidade é importante porque evita cobranças indevidas ao antigo titular e garante que o novo titular seja responsável pelas faturas e tenha acesso a eventuais benefícios, a exemplo da promoção Energia em dia”, afirma o gerente de relacionamento da Equatorial Goiás, André Abrão.

André Abrão também reforça que a atualização assegura para o cliente a solicitação de serviços, facilitando o acesso aos canais de atendimento e a comunicação com a distribuidora.

Para solicitar a troca de titularidade da conta de luz, basta ir até uma agência da Equatorial Goiás ou fazer a solicitação sem sair de casa, mandando uma mensagem para a Clara, por meio do WhatsApp (62) 3243-2020. Em seguida, selecione a opção "Outros" e escolha “Troca de Titularidade”. Você precisará enviar documento com foto, CPF e comprovante de vínculo com o imóvel. Caso ainda tenha dúvidas, basta entrar em contato pelo call center da distribuidora, disponível no número 0800 062 0196.