Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 19 cargos

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abre processo seletivo para formação de cadastro reserva em 19 diferentes cargos, incluindo pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições acontecerão presencialmente nos dias 10, 11 e 12 de março, das 08 às 14 horas, na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 002/2025 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos através do site www.isgsaude.org.br na aba “Trabalhe conosco”.

O processo seletivo contará com a avaliação curricular e prova oral. As etapas são classificatórias e eliminatórias. Os salários variam entre R$ 1.600,89 e R$ 4.040,47.

Cadastro reserva para os seguintes cargos:

Analista da Qualidade,

Analista de Gestão de Pessoas,

Analista de Suporte,

Analista Financeiro/Custos,

Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de Farmácia,

Enfermeiro CME/CC,

Enfermeiro de Educação Continuada,

Enfermeiro do NHVE – Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica,

Enfermeiro do Trabalho,

Enfermeiro SCIH – Controle de Infecção,

Fonoaudiólogo,

Motorista,

Nutricionista,

Técnico de Laboratório,

Técnico de Nutrição,

Técnico de TI,

Técnico de Segurança do Trabalho,

Técnico Transfusionista.

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 24 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad e do CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br