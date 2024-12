JBS tem 90 vagas de emprego em Goiânia

Goiás, dezembro de 2024 – A Friboi, empresa da JBS líder no segmento de carne bovina no Brasil, está com 90 vagas de emprego abertas para contratação de novos colaboradores em Goiânia (GO). As oportunidades são para início imediato.

São 50 vagas para operador de produção, 20 para jovens aprendizes (18 a 22 anos), 10 para faqueiro de abate, 4 para operador de armazenagem e expedição, 3 para pedreiro, 2 para higienização noturna e 1 para auxiliar de lavanderia.

Interessados enviar currículo para o e-mail [email protected], para o whatsapp 062 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa localizada no endereço: Av. Lago Azul, S/n - Chácaras Mansões Rosas de Ouro, Goiânia - GO, 74470-015 (Próximo ao setor Nova Esperança). Para a maior parte das posições não é necessário ter experiência prévia.

Presença em Goiás

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Goiás são responsáveis por movimentar o equivalente a 2,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do estado e contribuíram para a geração de mais de 143.093 empregos diretos, indiretos e induzidos, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A JBS está presente em 7 municípios goianos com 6 mil colaboradores e mais de R$ 346 milhões em folha de pagamento anual.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros.

No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.