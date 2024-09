Senta que lá vem mais história

Pilotos são profissionais altamente qualificados e treinados para lidar com situações extremas, como a perda de pressão do ar, turbulência ou avaria dos computadores.

1. O piloto automático faz a maior parte do voo: Nos voos de longo percurso, a maior parte da viagem é controlada pelo piloto automático. Os pilotos estão lá principalmente para gerir os sistemas de descolagem, aterragem e monitorização durante o voo.

2.º A turbulência raramente é perigosa: embora a turbulência possa ser desconfortável, raramente é perigosa. As aeronaves modernas são concebidas para lidar com turbulências significativas e os pilotos são treinados para navegar em segurança.

3. As máscaras de oxigénio têm um tempo limitado: As máscaras de oxigénio que caem em caso de emergência apenas fornecem cerca de 12 a 15 minutos de oxigénio. Geralmente, este tempo é suficiente para o piloto descer para uma altitude mais segura, onde se possa respirar normalmente sem a máscara.

4.º Os pilotos não comem a mesma comida que os passageiros: Para minimizar o risco de intoxicação alimentar afetar a tripulação, os pilotos recebem geralmente refeições diferentes das dos passageiros, e até refeições diferentes entre si.

5.º Os voos são normalmente mais curtos do que o programado: as companhias aéreas aumentam frequentemente os horários dos voos para fazer parecer que os voos chegam à hora certa ou mais cedo, mesmo quando há atrasos. Este “tempo de bloqueio” é ajustado para ter em conta possíveis problemas, como o tráfego aéreo ou as condições meteorológicas, pelo que o seu voo pode ser mais curto do que imagina.

Atenção!

Pilotos são profissionais altamente qualificados e treinados para lidar com situações extremas, como a perda de pressão do ar, turbulência ou avaria dos computadores. Estão equipados para aterrar em segurança, dar voltas ou desviar-se mesmo sem depender de computadores em caso de avaria. O seu papel é mais importante do que pode parecer, especialmente durante voos de longo percurso, onde pode parecer que não estão ativamente envolvidos. Não é à toa que o cockpit tem dois pilotos e as aeromoças não têm acesso fácil ou seja apenas uma ou duas delas é que podem lá entrar.

Todo e qualquer piloto deve ser rápido em matemática, física, química e geografia, e são geralmente curtos, claros e objetivos em comunicação entre colega (co-pilotos) e torres de controle. Nenhum piloto comercial é Burro, mas outras profissões existem profissionais burros, desculpem o termo!

Fonte: Facebook