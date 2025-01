Empresa de fast food descobre sítio arqueológico

Durante a construção de um novo McDonald’s em Marino, Itália, uma antiga estrada romana de 45 metros de comprimento foi descoberta.

Junto a essa via, três esqueletos foram encontrados nas margens, oferecendo um vislumbre fascinante do passado da região. Após as escavações, o McDonald’s adotou uma abordagem única para preservar a história local, incorporando um chão de vidro no restaurante, permitindo que os visitantes vissem as relíquias arqueológicas sob seus pés.

Além disso, a restauração e preservação do sítio arqueológico foram financiadas pelo McDonald’s, com a supervisão da Superintendência de Roma para Arqueologia, Belas Artes e Paisagem. Essa colaboração entre o setor privado e as autoridades de preservação histórica não só garantiu a proteção do patrimônio, mas também tornou a história visível para o público enquanto desfrutam de uma refeição.

Fonte: Facebook