A SÍNDROME DE DOWN deve seu nome a John Langdon Down,

John Langdon Down começou sua carreira como médico-chefe de Earlswood, uma instituição para pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento.

Antes de trabalhar em Earlswood, John Down não tinha experiência em cuidar de pessoas com esse tipo de deficiência, mas algo nelas despertava seu interesse.

Ele listou com clareza as características físicas similares que observou em alguns filhos de mães acima de 35 anos de idade, descrevendo as crianças como “amáveis e amistosas”. Influenciado pela Teoria da Evolução de Charles Darwin, o médico explicou a síndrome estabelecendo uma teoria étnica, sugerindo ser a síndrome um “estado regressivo da evolução”.

Apesar dessa visão equivocada, ele via o valor e a humanidade dessas pessoas em uma época em que muitos não o faziam. Ele genuinamente gostava de estar perto delas e ficava indignado com a forma como eram tratadas: punições corporais eram comuns, a higiene era precária, as taxas de mortalidade eram altas e não havia nada de agradável ou significativo na vida dos pacientes.

Dr. John Down insistiu em mudanças. Ele contratou novos funcionários, exigiu cuidados e higiene adequados, proibiu castigos e ofereceu atividades como artesanato e passatempos para seus pacientes.

Além disso, ele tirou lindos retratos dos pacientes, vestindo-os com suas melhores roupas e posando-os de forma digna. Ele usou essa coleção de mais de 200 fotos para apoiar sua descrição clínica da síndrome de Down, destacando as características físicas que observou, bem como outras informações clínicas.

Em 1868, ele comprou uma grande mansão para abrigar pessoas com síndrome de Down. Em vez de transformá-la em uma "instituição", garantiu que a mansão atendesse aos mais altos padrões de conforto e higiene. Todas as pessoas levadas para lá receberam educação particular. Elas foram ensinadas a andar a cavalo, a praticar jardinagem e a fazer artesanato. Também receberam espaços para atividades criativas. O Dr. John Down mandou construir um pequeno teatro como anexo à mansão.

Essa mansão foi chamada de Normansfield e ainda hoje está de pé no Reino Unido. Atualmente, é conhecida como The Langdon Down Center e Teatro Normansfield.

O nome “Down” não tem relação com atrasos, predisposições ou prognósticos associados à síndrome, mas simplesmente homenageia um médico com uma sensibilidade extraordinária.

Fonte: Facebook