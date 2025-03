TV CULTURA EXIBE DOCUMENTÁRIO INÉDITO “SARAVEJO - A CAPITAL DA GUERRA”, COM LEÃO SERVA

Nesta quarta-feira (26/3), às 22h, a TV Cultura exibe o documentário inédito Sarajevo - a capital da guerra. Neste especial, o correspondente Leão Serva explica o conflito na Bósnia e Herzegovina, região dos Balcãs, na década de 90, o maior cerco militar a uma cidade depois da Segunda Guerra Mundial.

Para isso, 30 anos depois de participar da cobertura jornalística da guerra, o jornalista volta à cidade e aos locais emblemáticos do conflito, onde snipers - franco atiradores - disparavam contra a população do alto dos prédios e das montanhas. Enquanto saíam às ruas para buscar alimento, atendimento médico ou pegar um pouco de ar e sol, os moradores de Sarajevo corriam o risco de ser alvejados pelos atiradores.

Leão Serva entrevista o jornalista Fabio Altman - que dividiu com ele um quarto de hotel durante os bombardeios - e o fotógrafo Paul Lowe, que esteve na linha de frente dos combates, tendo sua câmera como única arma, e que mostra, no meio de toda a violência, pequenos gestos de afeto e grandes eventos de arte, cultura e diversão. São dele algumas das fotos de Miss Sarajevo, um concurso de beleza realizado no meio da guerra, como forma de chamar a atenção do mundo para a violência e a destruição da cidade.

O longa mostra as marcas do cerco ainda cravadas nas fachadas que inspiram estudos universitários, como o que busca estabelecer as relações entre os sons da guerra e os traumas que acompanham a população civil. Hoje um destino turístico charmoso da Europa, Sarajevo também guarda, em seus museus, desde objetos que viraram memórias afetivas das crianças, no Museu da Infância da Guerra, até uma joia da cultura judaica, o Hagadá de Sarajevo, que narra a fuga do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, sob a liderança de Moisés. Uma relíquia que escapou de ser apreendida por oficiais durante a invasão nazista.

A produção revisita alguns dos fatos que marcaram a história da região, como o assassinato do herdeiro do trono austríaco Franscisco Ferdinando, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, e as rivalidades entre bósnios muçulmanos, croatas católicos e sérvios ortodoxos, que desaguaram em batalhas por emancipação das repúblicas da antiga Iugoslávia, que deixou de ser país em 2006.

Também expõe como os avanços e retrocessos da Guerra Fria moldaram, para o bem e para o mal, o curso da história e o destino de Sarajevo. No momento em que o mundo volta a ser assombrado por ameaças nucleares, Sarajevo - a capital da guerra é um lembrete de que a paz é sempre um caminho muito mais aconselhável, oportuno e inteligente.