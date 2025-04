Senta que lá vem mais história - Brasília

Este 4 de abril de 2025 marca os 70 anos do histórico comício na cidade goiana de Jataí em que Antônio Soares Neto, o Toniquinho, cobrou e obteve do candidato Juscelino Kubitschek o compromisso de construir Brasília se fosse eleito presidente da República.

O próprio Juscelino Kubitschek admitiu várias vezes que não estava em seus planos transferir a capital do Brasil para o Planalto Central. Declarações nesse sentido constam de depoimentos de JK em seus livros de memória e em vídeo produzido pela Secretaria de Habitação do Distrito Federal.

No vídeo, reproduzido no documentário "A pergunta que mudou a história do Brasil", Juscelino observa que, no comício de Jataí, "a minha campanha já estava preparada. Eu tinha 30 metas, (...) porém Brasília não estava nas minhas cogitações".

Juscelino revela que foi surpreendido pela pergunta: "Confesso que, até àquela altura, eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão um ou dois segundos de espera e respondi prontamente: Se a Constituição exige a construção da capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a capital do Brasil no Planalto Central".

Em depoimento no documentário "A pergunta que mudou a história do Brasil", gravado no galpão de Jataí em que se realizou o comício e disponível no YouTube, Toniquinho relembra que "Juscelino respondeu que a minha pergunta era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que, a partir daquele momento, ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração se eleito fosse".

Toniquinho se emociona ao falar da reação dos presentes no comício de Jataí: "Aí, o povo aqui, esse trem aqui, ó, bateu palma, sapateou, você nem queira saber, fez um barulhão. Juscelino emocionou, lá em cima do caminhão, limpou os olhos, né?, e disse, repetiu, que aquele compromisso, aquele compromisso, naquele momento, aqui em Jataí, com as bênçãos e as graças de Deus, haveria de ser cumprido".

A pergunta de Toniquinho mudou a história do Brasil. Juscelino Kubitschek cumpriu a promessa e inaugurou Brasília em 21 de abril de 1960, cinco anos depois do comício de Jataí.