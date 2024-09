Premiado na Europa, espetáculo “Metamorfose”, do goiano Gustavo Silvestre, encerra turnê nacional no Teatro Municipal de Anápolis, dia 20/09, com entrada franca

Dia 20 de setembro, sexta-feira, no Teatro Municipal de Anápolis, acontece a última apresentação do espetáculo “Metamorfose”, de uma turnê nacional que percorreu 03 capitais e o Distrito Federal. A obra premiada é uma criação do artista multilinguagem Gustavo Silvestre em parceria com o diretor teatral João Bosco Amaral, e se baseia na obra do escritor tcheco pertencente ao modernismo, Franz Kafka. A entrada é franca e a classificação indicativa é de 12 anos. A retirada dos ingressos pode ser feita no perfil www.instagram.com/gusta_silvestre.

Esta circulação conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, por meio do Edital de Fomento à Dança.

Além do espetáculo “Metamorfose”, Gustavo Silvestre também irá ministrar uma oficina de dança e improvisação, na Plié Studio de Dança (R. Honestino Guimarães, 2 - QL L27 - Jundiaí, Anápolis - GO), no período vespertino, às 16h. A participação também é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo menos link do instagram do artista (@gusta_silvestre)

IMOBILIDADES HUMANAS E O COTIDIANO OPRESSOR

Sob a luz de uma novela literária publicada em 1915, na Alemanha, por Franz Kafka, a transposição para o palco, de uma história de angústia e tormento, acaba se refletindo nas experiências cotidianas que o ser humano ainda vivencia no século XXI. E é na combinação entre teatro, dança e projeções audiovisuais que Gustavo Silvestre resgata as reflexões daquele texto, mas de uma forma imersiva e contemporânea, que deseja provocar no público o reconhecimento das imobilidades físicas e mentais a que todos somos submetidos, em um cotidiano cada vez mais implacável e desumano.

No espetáculo cênico, a narrativa aborda a experiência de um ser que, ao acordar, não reconhece mais seu próprio corpo, perdendo mobilidade e comunicação, e precisando se reorganizar e se adaptar. O espetáculo explora a opressão das estruturas, arquétipos e símbolos de poder, e os confrontos com sonhos, desejos e medos.

PARCERIAS E PRÊMIOS

Apesar de ser um espetáculo solo, a obra foi criada com a parceria do diretor João Bosco Amaral, artista multidisciplinar, formador e comunicador, criador da Cia Oops! de Teatro, Mestre em Comunicação, Arte e Cultura e Doutorando em Estudos Culturais pela UMINHO (Portugal). João atualmente reside em terras lusitanas.

O solo de dança de Gustavo Silvestre, que recebeu o prêmio de júri popular no Festival Imaginarius em Portugal e foi o único brasileiro convidado para o Buffer Fringe Festival no Chipre, também realizou uma circulação nacional em 2023, e em 2024 já passou pela capital Goiânia e por cidades como Belém/PA, Porangatu/GO, Belo Horizonte/MG, Palmas/TO e Cidade de Goiás/GO.

Sobre o Artista

Gustavo Silvestre é um artista multilinguagem nas áreas de teatro, dança e audiovisual. Graduado em Artes Cênicas e Cinema, atuou como intérprete por 18 anos em companhias nacionais como Cia Mário Nascimento, Cia de Dança Palácio das Artes e Quasar Cia de Dança. Em sua carreira solo, participou de importantes festivais internacionais, como o Buffer Fringe Festival no Chipre, e recebeu o prêmio especial do júri popular no Festival Imaginarius em Portugal por "Metamorfose". Em 2024, estreou seu novo trabalho "Cosmos Colapso".

Ficha Técnica:

Criação, coreografia e atuação: Gustavo Silvestre / Encenação e Designer de Luz: João Bosco Amaral / Trilha Sonora Original: Rodrigo Flamarion / Figurino: Cláudio Livas / Maquiagem: Izabelle Eleonora / Técnico de Luz: Roosevelt Savedra / Cenário: Lino Araújo / Direção de Fotografia: Larry Machado / Assistentes de Filmagem: Bruna Chamelet, Elayne Sant e Wesley Rezende / Edição de vídeo: Gustavo Silvestre / Comunicação e Gestão de redes sociais: Marcella Landeiro / Assessoria de Imprensa: Ana Paula Mota, Nádia Junqueira, Zenilda Drumond, Duda Las Casas / Foto Divulgação: Lu Barcelos, Rubens Neto e André Miranda / Produção Local: Regina Reis, Campos Arte e Cultura Produções Artísticas (Herivelto Campos) e Gustavo Silvestre / Assistente de Produção: Wanderson Gaspar / Produção Executiva: Gustavo Silvestre