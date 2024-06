Giro 8 Cia de Dança, Wave Studio e Fluir Experiências estreiam o musical infantil “Cerrado Mundo Mágico - O Musical” 

Teatro Martim Cererê apresenta:

Nos dias 18 e 19 de junho, às 20h, no Centro Cultural Martim Cererê, a Giro 8 Cia de Dança, o Wave Studio e a Fluir Experiências estreiam “Cerrado Mundo Mágico - O Musical”, o seu primeiro musical infantil. O trabalho combina música, dança contemporânea e teatro, criado especialmente para crianças. Além das apresentações abertas ao público, haverá outras duas sessões pela manhã, fechadas para escolas públicas. As apresentações noturnas são abertas ao público com entrada franca.

O espetáculo, realizado pelo Wave Studio, tem apoio da Giro8 Cia de Dança, Fluir Experiências, Studio Balance, Martim Cererê e do Allegro Centro de Dança. Este é um produto do Projeto Cerrado e Seus Encantos - O Musical, contemplado pelo Edital de Fomento aos Festivais e Eventos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, e integra a programação do Projeto Dinamização Martim Cererê.

O bioma que mais foi desmatado em 2023 ganha homenagem em movimento e musicalidade, como meio de formar consciência ambiental entre os guardiões do futuro.

Sob a direção musical de Cleyber Ribeiro, direção artística e coreografia de Joisy Amorim, direção cênica e dramaturgia de Wellington Dias, o espetáculo traz à vida as maravilhas e desafios do cerrado. Utilizando um cenário lúdico e imagético com vídeos-projeções criadas por Paulinho Pessoa, o musical transporta o público para o coração deste ecossistema rico e diverso.

Com músicas cativantes e interações dinâmicas, "Cerrado Mundo Mágico - O Musical" oferece uma experiência envolvente que forma a consciência ambiental das crianças, incentivando-as a cuidar e proteger o meio ambiente. O processo de montagem levou dois meses, quando Amorim, Dias e Pessoa alinhavaram um espetáculo que traz ao palco poesia e ludicidade, força e sutileza, beleza e graça, envolvendo as crianças nesse ambiente vivo de riqueza natural que é o Cerrado.

O musical

Joisy Amorim, diretora artística deste trabalho, comenta sobre o processo de pesquisa. “Buscamos algo que dialogasse com o universo infantil, apresentando, ao mesmo tempo, a grandeza e riqueza desse bioma, para despertar o interesse por seu cuidado e preservação”, comenta Amorim, que também é coreógrafa do trabalho. “O resultado foi um musical envolvente que une a pesquisa sobre o Cerrado - sua fauna e flora – e o universo da criança, oferecendo uma criativa composição dramatúrgica, coreográfica e musical”, diz Amorim.

A coreógrafa ainda detalha que a estrutura artística do trabalho dialoga com o universo infantil. “A dramaturgia, coreografia e música passam pela procura, exploração e descoberta de movimentos, jeitos, trejeitos e comportamento das coisas que compõem o bioma do cerrado, sempre na perspectiva do diálogo com o mundo e contextos das crianças. É a partir dessa conjuntura que pretendemos contribuir com a formação das meninas e meninos desse tempo; e despertar em cada um deles o interesse e responsabilidade pela preservação do cerrado e do meio ambiente”, indica.

O diretor cênico e dramaturgo, Wellington Dias, conta mais sobre este trabalho. “A nossa busca foi por figurar, ilustrar, cantar, criar movimentos e signos traduzindo-os em uma rede de formas ou figuras visíveis e imediatamente identificáveis, que façam com que as crianças percebam e criem também um universo imagético que os leve para o bioma do cerrado. Traremos para o palco a vitalidade das plantas, a força dos animais, a grandiosidade dos rios e a delicadeza das flores que tanto nos encantam”, comenta o dramaturgo.

O espetáculo conta com Vanderlei Roncato como preparador de elenco; Erica Bearlz como ensaiadora e Cleyber Ribeiro como preparador vocal, além de direção técnica e microfonação. Ele também assina a trilha sonora do musical, criada com o intuito de criar um ambiente que abriga o elenco e os espectadores, os levando a identificar sons de natureza próprios do cerrado. O elenco é formado por Bruna Alecrim, Cristyanne Cabral, Letícia Xavier, Yasmin Rodrigues, Léo Molina, Phelippe Mor, Tiago Ferreira e Vanderlei Roncato.