10 a 16 de junho: Primeiro festival de música para infância e juventude de Goiânia

Shows, aulas-espetáculos e oficinas integram a programação completa que acaba de ser disponibilizada

Escolas, teatros, parque Mutirama e terminal Padre Pelágio vão ser palco do primeiro festival de música voltado exclusivamente para infância e juventude de Goiânia. Entre os dias 10 e 16 de junho o público da capital goiana vai receber grupos de música de diferentes locais do país que integram uma rica programação completamente gratuita. O show de abertura do festival, “canções, histórias e brincadeiras musicais”, com Bia Bedran (RJ), será às 15 horas na segunda-feira (10/6) no Teatro Sesi. As apresentações deste festival contam com recursos de acessibilidade. Este projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com patrocínio da Equatorial Energia.

O Teatro Goiânia Ouro vai ser palco de grande parte da programação do festival, que teve edital de chamamento público com 125 inscritos de todo o país. O primeiro espetáculo a ser apresentado nesse palco será “Os Saltimbancos”, que teve direção de Hugo Rodas. O trabalho da Agrupação Teatral Amacaca (DF) será apresentado na terça-feira (11/6) às 15 horas. O grupo repete a apresentação desse espetáculo na noite de terça-feira, às 19 horas. Na quarta-feira (12/6), é a vez do Grupo Último Tipo (SP) apresentar “Animambembe” às 9 horas e Lidiane Carolina (GO) levar “Girasonhos” para o festival às 15 horas. Ainda na manhã de quarta-feira, às 9 horas, a Pequena Orquestra Interativa (SP) leva “Poin” para o Terminal Padre Pelágio.

As apresentações seguem na quinta-feira (13/6) no Teatro Goiânia Ouro, às 9 horas, com a Camerata Caipira (DF/GO) apresentando “Cadê o Bicho que Tava Aqui”. Também na quinta-feira, às 19 horas, o público assistirá à “Maria Grampinho”, com Débora di Sá. A programação do fim de semana segue no Teatro Goiânia Ouro na manhã de sexta-feira (14/6), às 9h, com Tom Nascimento, de Minas Gerais, apresentando “A história do Tambor”. De Curitiba/PR, o grupo Baquetá apresenta “Bamberê” às 15 horas, encerrando as apresentações no Goiânia Ouro. O Grupo Passarinhos do Cerrado (GO) encerra o festival às 15 horas do domingo (16/6) com apresentação no Parque Mutirama.

Oficinas e formação

O Festival Primeiro Sol ainda chegará em escolas públicas de Goiânia com uma parte da programação chamada “Tocando Vida na Escola”, apresentações musicais didáticas com realização de vivência musical que envolvem espetáculos e oficinas de modo integrado. Alexandre Rocha e Ivone Cruz (GO) vão apresentar “Brincando, cantando e contando histórias” em cinco escolas diferentes entre segunda (10/6) e sexta-feira (14/6). A apresentação do espetáculo “Contos, cantos e otras cositas más” (GO) ainda acontece às 15 horas de sexta-feira (14/6) também em uma escola pública. A programação ainda conta com oficinas gratuitas com os grupos Amacaca, Baquetá, Camerata Caipira, Último Tipo e com a arte educadora Dani de Brito. Para mais informações sobre as oficinas, acessar o site do festival: www.festivalprimeirosol.com.br

O festival

“O objetivo deste evento é oferecer uma experiência cultural rica em significados através do contato do público infanto-juvenil com uma produção cultural de qualidade, elaborada com o foco no desenvolvimento das capacidades cognitivas e estéticas de crianças e adolescentes”, comenta Fernanda Ortins, coordenadora geral do festival. Constantino Isidoro ressalta a importância de termos um festival como este na agenda da capital goiana. “Goiânia se apresenta como o cenário ideal para a construção solidária de caminhos democráticos de expressão e convivência, condições ideais para a criação de um mundo de paz onde a diversidade cultural seja protegida e respeitada”.