Novo acesso Seguro à UFJ:

A busca por um acesso seguro ao Câmpus Jatobá da Universidade Federal de Goiás (UFJ) voltou ao centro do debate em uma audiência pública realizada na noite de 9 de abril de 2025. O encontro, de caráter urgente e sediado no plenário João Justino de Oliveira da Câmara Municipal de Jataí, concentrou-se na análise de uma via de saída planejada através do Conjunto Estrela Dalva como solução para o “Retorno Seguro” da UFJ. A realização da audiência atendeu a um requerimento aprovado por unanimidade pelos dez vereadores do município.

A mesa diretiva da sessão reuniu os vereadores Abimael Silva, Carlinho Canzi, Guilherme Alves, Carlone Assis, Luciano Lima e Lazinho Divino Carvalho (Lazinho do Asfalto), que presidiu os trabalhos. Importantes autoridades também integraram a mesa, incluindo o Reitor da UFJ, Prof. Dr. Christiano Peres Coelho; o Secretário de Obras e Planejamento Urbano de Jataí, Cantimiro Melo Martins; o Inspetor-Chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Jataí, Rodrigo Freitas; a Deputada Estadual Maria Euzébia de Lima – Bia; e um representante da BRK Ambiental.

Acadêmicos, membros da comunidade universitária e representantes da sociedade civil compareceram ao plenário. Dinaldo Marcelino dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Conjunto Residencial Estrela Dalva e Bairro Francisco Antônio, enfatizou a relevância da nova via de saída para os moradores de ambas as localidades.

A equipe da UFJ apresentou detalhes das demandas e da pauta da reunião. O Reitor Christiano Peres Coelho relembrou o trágico acidente ocorrido em 4 de setembro de 2024 no retorno da BR-364, que vitimou um estudante da universidade. Ele explicou que o incidente motivou a realização de uma primeira audiência pública em outubro de 2024, culminando neste novo encontro com o objetivo de avançar nas discussões e concretizar as soluções propostas.

Durante a audiência, foram apresentados quatro traçados distintos para a construção do “Retorno Seguro da UFJ – Via de saída pelo Bairro Estrela Dalva”, acompanhados de informações sobre custos e planos de execução. O quarto traçado foi apontado como o mais viável em termos financeiros e práticos. A etapa crucial do licenciamento ambiental, necessária para o início das obras, também foi tema de debate.

Um comunicado do Prefeito Geneilton Assis, divulgado em suas redes sociais e lido em plenário pelo Vereador Carlinhos Kanzi, trouxe uma perspectiva otimista. Na mensagem, o prefeito anunciou o início iminente da obra de extensão viária que ligará a UFJ ao bairro Estrela Dalva, um trecho de aproximadamente 500 metros que responde a uma antiga reivindicação da comunidade. Geneilton Assis informou que os trâmites burocráticos estão em fase final e que a obra, com previsão de conclusão em cerca de quatro meses, é uma das prioridades dos seus 100 dias de governo. Ele também mencionou ter abordado o benefício durante sua pré-campanha e campanha eleitoral, destacando o anseio da população por essa nova ligação através do Conjunto Estrela Dalva.

O Secretário de Obras e Planejamento Urbano, Cantimiro Melo Martins, corroborou a informação ao entregar ao prefeito o projeto finalizado para a conclusão dos procedimentos legais.

A Audiência Pública demonstrou ser um fórum essencial para o esclarecimento do progresso das ações relacionadas à construção do retorno seguro da UFJ, com a via de acesso planejada pelo Conjunto Estrela Dalva.

Nota JN

Já não era sem tempo essa mudança na logística de acesso a Universidade Federal de Jataí. É inadmissível aquele retorno tão longo, o qual coloca alunos e servidores em risco. É salutar e necessário tal discussão para que haja o mais rápido possível essa mudança de acesso, ou quiçá, mais uma opção de acxesso ao Campos Jatobá via Bairro Estrela D´Alva, o que vai trazer mais conforto, agilidade e segurança a estudantes e servidores, sem mencionar que trará mais desenvolvimento ao bairro.

Agora o que não se pode esquecer é a questão ambiental do lugar, em nenhuma hipótese isso pode ser esquecido, já que alí é um lugar de várzea, com veio d´agua. Que seja feito um projeto que visa o cuidado com a preservação ambiental. Estaremos de olho.