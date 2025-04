Jataí Recebe Projeto Arquitetônico do Hotel Sesc:

A futura instalação será construída no Sesc Thermas Jataí, situado no Polo Turístico Vale do Paraíso, km-12 da BR-158, em Jataí. / Foto: Divulgação digital

Na tarde de quarta-feira, 24 de abril, o Prefeito de Jataí, Geneilton Assis, acolheu em seu Gabinete diretores do SESC/SENAC em Goiás, acompanhado por Secretários e assessores.

O Diretor de Relações Institucionais da Fecomércio/SESC/SENAC, Simeyzon Silveira, e o Arquiteto Antônio Queiroga, Chefe do departamento de Arquitetura do SESC, realizaram a entrega oficial do Projeto Arquitetônico do Hotel Sesc Complexo Turístico de Jataí ao Prefeito Geneilton Assis. A futura instalação será construída no Sesc Thermas Jataí, situado no Polo Turístico Vale do Paraíso, km-12 da BR-158, em Jataí.

Com entusiasmo, Geneilton Assis expressou sua satisfação ao receber o projeto: “Desde que vencemos as eleições em outubro do ano passado, temos mantido um diálogo constante com o SESC, buscando melhorias para o nosso Clube e, principalmente, concretizar o sonho do Hotel Sesc Complexo Turístico de Jataí. Hoje, recebemos os diretores do Sesc, incluindo o talentoso arquiteto responsável por essa maravilhosa concepção, que pudemos visualizar no vídeo anexo e que em breve se tornará realidade.” O Prefeito detalhou o cronograma previsto: “A inclusão no orçamento do SESC ocorrerá em 2026, seguida pela licitação no mesmo ano. Se Deus quiser, em 2027, teremos essas obras concluídas, atendendo a um anseio de longa data da nossa comunidade. São 140 apartamentos que impulsionarão significativamente a economia local, gerando renda, empregos e investimentos, e finalmente colocando Jataí em destaque no cenário turístico, um potencial há muito tempo mencionado, mas pouco explorado.”

Simeyzon Silveira formalizou a entrega do projeto ao prefeito, declarando: “Entregamos hoje o projeto arquitetônico, com a presença do Queiroga, o arquiteto idealizador desta obra. O SESC dedica um olhar atencioso a Jataí, reconhecendo seu grande potencial. Como instituição, estamos investindo nesse potencial e confiamos que o turismo em Jataí alcançará projeção nacional. Esperamos, Prefeito, que possamos agilizar os projetos e aprovações o mais breve possível para que, conforme o senhor mencionou, iniciemos a construção em 2027 e, em breve, a população de Jataí possa desfrutar deste complexo que será verdadeiramente belo.”

Comunicação PMJ