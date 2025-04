Vereadores pedem ultrasonografia, mais salas, asfaltamento e atendimento de saúde.

Durval reivindica ultrassonografia para a UPA de Jataí

O vereador Durval Júnior reivindicou à administração municipal a implantação de serviços de ultrassonografia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. A justificativa para essa solicitação está na crescente importância da ultrassonografia em ambientes de emergência e terapia intensiva, onde ela auxilia no diagnóstico rápido e preciso de condições críticas. “No município a demanda por esse serviço é alta, e a fila de espera é um desafio. A UPA, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, é uma unidade estratégica para atender às urgências e emergências da população. A implementação desse serviço exigirá investimentos, mas é considerada essencial para melhorar a assistência à saúde no município”, disse ele. A solicitação do parlamentar destaca a necessidade de comprometimento dos gestores públicos em atender à demanda por ultrassonografia, um dos serviços mais procurados pela população. A expectativa é que essa iniciativa possa contribuir para agilizar diagnósticos e melhorar a eficiência do atendimento na UPA de Jataí.

Carlinhos e Luciano querem mais salas na escola Clarindo de Melo

Os vereadores Carlinhos Canzi e Luciano Lima requereram ao executivo a construção de mais salas de aula na Escola Municipal Clarindo de Melo, localizada na Avenida Veriano de Oliveira Lima, no cruzamento com a Rua Miguel de Assis. “É crescente a demanda por vagas na instituição, que atende importantes e populosos bairros do município, como Vila Progresso, Vila Olavo, Vila Santa Maria e a região central de Jataí”, afirmaram eles. “Apesar dos esforços da administração municipal e da equipe gestora da escola, a unidade opera em sua capacidade máxima e ainda necessita de mais salas e vagas para atender as famílias da região. A insuficiência de vagas obriga muitos alunos a se deslocarem para outras escolas, o que acarreta atrasos, custos adicionais e desconfortos para as famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o acesso de crianças e adolescentes à escola pública e gratuita próxima de sua residência, bem como a possibilidade de irmãos estudarem no mesmo estabelecimento e etapa de ensino”.

Carlone pede asfaltamento de rodovias estaduais

O vereador Carlone Assis solicitou ao governo estadual a pavimentação asfáltica das rodovias GO-178 e GO-206, localizadas no Sudoeste Goiano. “O asfaltamento proporcionará melhoria da logística e do transporte da produção agrícola, com redução de custos e aumento da competitividade dos produtores, além de maior segurança para os usuários das vias, prevenindo acidentes e facilitando o tráfego de veículos de carga e de passageiros”, disse ele. “A iniciativa contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região, permitindo melhor acesso a serviços essenciais e fomentando novas oportunidades de negócios. Outro benefício é a redução dos custos de manutenção dos veículos, já que a ausência de pavimentação acarreta prejuízos constantes aos usuários das rodovias. O Estado de Goiás dispõe de recursos financeiros suficientes para a execução dessas obras, provenientes do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), criado pela Lei nº 21.670, de 6 de dezembro de 2022, e regulamentado pelo Decreto nº 10.241, de 24 de março de 2023, no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Mas a iminente reforma tributária e a possível suspensão da chamada ‘taxa do agro’ podem comprometer investimentos em infraestrutura. Por esse motivo, as medidas para a pavimentação das rodovias devem ser tomadas com celeridade, aproveitando a atual disponibilidade de recursos”.

Guilherme sugere parceria entre UFJ e secretarias para atendimento em saúde a estudantes e professores

O vereador Guilherme Alves sugeriu à prefeitura o estabelecimento de uma parceria entre a Universidade Federal de Jataí (UFJ), por meio dos cursos voltados às ciências da saúde, e as secretarias municipais de Educação e Saúde. O objetivo da proposta é viabilizar atendimentos psicológicos, médicos, de enfermagem e de outras áreas afins aos estudantes e professores da rede municipal de ensino. “A integração entre os cursos da área da saúde da UFJ e a Rede Municipal de Educação permitirá que acadêmicos, sob supervisão de professores e profissionais qualificados, realizem atendimentos básicos, avaliações de saúde e orientações preventivas dentro das escolas”, justificou. “A saúde dos alunos e professores é determinante para o rendimento escolar e a qualidade de vida. Problemas médicos não diagnosticados, dificuldades psicológicas e a ausência de acompanhamento profissional podem prejudicar o aprendizado e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O acesso à saúde preventiva no ambiente escolar pode evitar o agravamento de diversas condições. A iniciativa beneficiaria diretamente estudantes e profissionais da educação, além de contribuir para a formação prática dos futuros profissionais da saúde, tornando-os mais preparados para atuar na atenção primária e na medicina comunitária”.