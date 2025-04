Vereadores querem pista de caminhada, homenagens e pavimentação

Lazinho sugere pista de caminhada no canteiro central da Avenida Abel de Carvalho

O vereador Lazinho do Asfalto sugeriu à administração municipal a revitalização do canteiro central da Avenida Abel de Carvalho, com a criação de uma pista de caminhada ao longo de toda a sua extensão, entre o Parque Brisas e a Alameda Flamboyant. “A iniciativa atende a uma demanda da população, que pede atenção especial para a segurança e o conforto dos pedestres, pois o número de veículos no município está em crescimento, tornando necessárias medidas que promovam maior organização e fluidez no trânsito, além de garantir mais segurança à comunidade”, afirmou ele. “O canteiro central da avenida possui alargamento considerado adequado para a construção de uma pista de caminhada suspensa. Atualmente, o espaço é demarcado apenas com pintura horizontal, o que não oferece segurança suficiente aos pedestres, que precisam dividir o local com ciclistas e corredores. O aumento do uso da via para práticas esportivas tem tornado o espaço existente insuficiente para atender à demanda, além de não assegurar a proteção adequada aos usuários. A proposta prevê a manutenção dos postes de iluminação já instalados, a criação de espaço permeável e a rearborização adequada do local. O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto para a comunidade que utiliza diariamente a avenida para atividades físicas, como caminhada, corrida e ciclismo”.

Durval solicita abertura e pavimentação de ruas no Jardim Rio Claro

O vereador Durval Júnior solicitou ao executivo a abertura e a pavimentação da Rua 107-A e da continuação da Avenida Dorival de Carvalho, conectando esta à Rua Antônio Cândido, no Jardim Rio Claro. “Antigo anseio dos moradores locais, a continuação da Avenida Dorival de Carvalho e a abertura da Rua 107-A trarão benefícios significativos aos empresários da região”, garantiu ele. “Atualmente, a Rua 107-A é uma via sem saída, o que tem causado diversos transtornos, incluindo a prática de delitos por meliantes, descarte irregular de lixo e danos ao imóvel onde está instalada a fábrica Max Estofados. Aos finais de semana, veículos estacionam de forma irregular no local, dificultando o acesso de caminhões fornecedores à fábrica. O local é frequentemente utilizado para consumo e tráfico de drogas, abandono de veículos roubados ou furtados e uso de som automotivo em volume elevado. O proprietário da fábrica possui imagens de monitoramento que comprovam a ocorrência desses delitos e a perturbação do sossego. A área faz divisa com uma mata próxima ao clube Balneário Brasnipo, utilizada como refúgio por infratores e ponto de descarte de lixo. Todos esses fatores têm prejudicado o empresário local, que convive há anos com os transtornos e a insegurança causados pela presença constante de marginais nas imediações. Ressalte-se ainda a importância da abertura das vias e da realização de obras para o correto escoamento das águas pluviais, evitando o acúmulo de enxurradas, danos ao asfalto e erosões que afetam o Balneário Brasnipo”.

Kátia requer sessão solene em homenagem ao Dia das Mães

A vereadora Kátia Carvalho requereu a realização de uma sessão solene no dia 8 de maio de 2025, com o objetivo de homenagear as mães jataienses, em comemoração ao Dia das Mães. O requerimento destaca a importância social e cultural da data, celebrada no segundo domingo de maio, que reconhece o papel fundamental das mães na construção das famílias e na formação dos cidadãos da sociedade jataiense. A proposição visa valorizar o esforço das mulheres que decidiram ser mães e que contribuíram para a composição da comunidade local. O documento também apresenta uma breve contextualização histórica da celebração do Dia das Mães, mencionando que as primeiras iniciativas para a criação da data foram feitas pela ativista Ann Maria R. Jarvis nos Estados Unidos, em 1865, com ações voltadas para a melhoria das condições dos feridos na Guerra de Secessão e para a redução da mortalidade infantil em famílias trabalhadoras. A data foi oficializada nos EUA em 1914 pelo presidente Thomas Wilson e posteriormente adotada no Brasil pela Associação Cristã de Moços em 1918, tendo sido oficializada pelo presidente Getúlio Vargas em 1932. “A sessão solene proposta tem como finalidade prestar uma justa homenagem a todas as mães de Jataí, reconhecendo sua dedicação, amor e sacrifício em prol dos filhos e da comunidade local”, afirmou a parlamentar.

Guilherme propõe homenagem às integrantes do Comdim

O vereador Guilherme Alves propôs a concessão de homenagem oficial às integrantes recém-empossadas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) para o mandato 2025-2027. A proposta visa reconhecer o compromisso e a dedicação dessas mulheres na defesa e na promoção dos direitos femininos no município. “É fundamental o papel do Comdim na elaboração de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade e fortalecimento da rede de proteção e empoderamento feminino”, destacou. “A entrada de novas conselheiras reforça o compromisso do órgão, ampliando o alcance de suas ações e trazendo novas perspectivas. A homenagem será realizada por meio da entrega de certificados de reconhecimento em sessão solene da Câmara Municipal, simbolizando o apoio do legislativo às atividades do conselho e incentivando a continuidade de suas ações. A iniciativa também busca valorizar o trabalho voluntário das conselheiras e demonstrar respeito à sua dedicação em prol da comunidade”.