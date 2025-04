Vereadores querem título de utilidade pública, asfalto com pista para ciclistas e mudança em sentido de tráfego em rua da cidade.

O vereador Luciano Lima sugeriu à SMT alteração no sentido do tráfego da Rua S-005, no Jardim Paraíso, para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na região.

Marcos Patrick solicita reconhecimento de utilidade pública para a CDL

O vereador Marcos Patrick solicitou à administração municipal que seja declarada a utilidade pública da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jataí (CDL), conforme previsto na Lei nº 1129, de 11 de junho de 1985. “A entidade é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do município, pois atua na representação e no fortalecimento do comércio local, promovendo o empreendedorismo, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável”, explicou. Entre as principais atividades da CDL, o requerimento cita o apoio ao comércio local por meio de capacitações, consultorias e eventos; a contribuição para a manutenção e criação de postos de trabalho; a realização de campanhas beneficentes e projetos sociais; e a promoção de eventos e campanhas de incentivo ao consumo, como feiras e ações promocionais. O parlamentar argumenta que a declaração de utilidade pública reforçará o reconhecimento institucional da CDL e permitirá o fortalecimento de suas ações, ampliando os benefícios oferecidos à sociedade.

Abimael, Adilson e Carlone pedem asfalto com pista para ciclistas

Os vereadores Abimael Silva, Adilson Carvalho e Carlone Assis requereram ao executivo o asfaltamento do trecho entre o bairro Sítios de Recreio Alvorada e a rodovia GO-184, uma extensão de 8,65 quilômetros, passando pelo assentamento Guadalupe e incluindo pista exclusiva para ciclistas. O objetivo é atender às necessidades das famílias residentes no assentamento Guadalupe, que enfrentam dificuldades de locomoção devido à precariedade da estrada. Os parlamentares destacam que a pavimentação do trecho trará melhorias significativas na qualidade de vida da população, proporcionando maior segurança, acessibilidade e facilitando o escoamento da produção agrícola local. A proposta também prevê a construção de uma pista exclusiva para ciclistas, com o objetivo de beneficiar desportistas, promover a prática do ciclismo com segurança, incentivar hábitos saudáveis e estimular o uso de meios de transporte alternativos.

O vereador Luciano Lima sugeriu à SMT alteração no sentido do tráfego da Rua S-005, no Jardim Paraíso, para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na região. A proposta prevê que o trecho de aproximadamente 40 metros da Rua S-005, compreendido entre a Avenida Rio Bonito e a Rua L-1, passe a ser mão única no sentido à BR-158. “Há registros de acidentes no local, principalmente envolvendo veículos que trafegam no sentido da Rua L-1 para acessar a rotatória”, informou ele. “O problema ocorre devido ao ângulo fechado da conversão à direita, o que dificulta a manobra e aumenta o risco de colisões. Além disso, o fluxo intenso de veículos pela Avenida Rio Bonito, especialmente no sentido ao Caic, torna a conversão ainda mais crítica, elevando o risco de acidentes e prejudicando a fluidez do trânsito.