Vereador propõe criação de creche pública para idosos

Carlinhos solicita implantação do Passe Livre Estudantil em Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à administração municipal a implantação do programa Passe Livre Estudantil em Jataí. Ele lembra que o município se consolidou como polo universitário na região Centro-Oeste, recebendo estudantes de diversas regiões. O programa ofereceria aos alunos duas viagens gratuitas por dia, até 48 por mês, para locomoção às aulas. “O programa visa fornecer condições de transporte para estudantes que teriam dificuldades em pagar regularmente pelas passagens”, declarou. “Sendo a educação uma garantia, o acesso a ela também deve ser assegurado”.

Carlone quer educação infantil em tempo integral

O vereador Carlone Assis solicitou ao executivo que a educação infantil de 0 a 5 anos seja oferecida em turno integral em todas as instituições públicas de educação infantil de Jataí, os Cemeis e Ceis. “A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecem a importância da ampliação do atendimento em turno integral na educação infantil”, pontuou ele. “Em Jataí, atualmente, apenas as crianças de 0 a 3 anos têm acesso ao turno integral, deixando as de pré-escola sem esse atendimento. O turno integral é fundamental para todas as crianças, especialmente filhos de mães trabalhadoras. A ampliação da oferta de vagas em tempo integral é um direito das crianças e uma necessidade das famílias, permitindo que as crianças ampliem suas vivências e desenvolvam habilidades sociais”.

Adilson reivindica abertura de rua no bairro Sodré

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura a abertura da Rua P-4, no bairro Sodré, com o objetivo de conectá-la ao bairro Cohacol 5. “A solicitação atende a uma antiga reivindicação dos moradores locais e visa facilitar o deslocamento entre os bairros, reduzindo distâncias e proporcionando mais economia e acessibilidade para a comunidade”, esclareceu. “A abertura da rua beneficiará motoristas e pedestres, melhorará o fluxo do trânsito na região e poderá impulsionar o comércio local, além de valorizar os imóveis da área”.

Abimael propõe criação de creche pública para idosos

O vereador Abimael Silva propôs ao município a implantação de uma creche pública para idosos em situação de vulnerabilidade. “Com o envelhecimento crescente da população e a necessidade de políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida dos idosos, a creche ofereceria acolhimento, cuidado e assistência, além de apoiar famílias que enfrentam dificuldades para conciliar trabalho e cuidados com parentes idosos”, disse ele. “Uma creche popular asseguraria acesso a um espaço estruturado para idosos de baixa renda, com atendimento qualificado e atividades que promovam saúde e autonomia. Isso reduziria desigualdades sociais e proporcionaria um ambiente seguro durante o dia, permitindo que familiares desempenhem suas atividades com tranquilidade. Promoveria ainda qualidade de vida, inclusão social e suporte às famílias necessitadas, representando um investimento em dignidade, bem-estar e justiça social que beneficiaria toda a comunidade”.

