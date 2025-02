Carlinhos solicita área para som automotivo e manobras radicais

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal uma área específica para a prática de som automotivo e esportes de manobras radicais com carros e motocicletas. “A medida atende a uma antiga demanda dos grupos de manobristas radicais e praticantes de som automotivo, que buscam um espaço adequado e fechado para treinamento e competições”, informou. Além disso, foi sugerida a possibilidade de construção de uma pista de arrancada no interior do estado, considerada economicamente mais viável do que um autódromo. O objetivo é transformar Jataí em um polo regional para eventos relacionados a essas atividades. Segundo ele, eventos de arrancada, som automotivo e manobras radicais atraem pessoas com alto poder aquisitivo, movimentando a economia local. Um espaço apropriado também contribuiria para diferenciar os profissionais do setor daqueles que realizam atividades informais sem estrutura adequada. Atualmente, Jataí conta com apenas oito lojas especializadas em instalação de som automotivo e diversas outras voltadas à venda de produtos relacionados. Com a criação de uma área específica, há expectativa de aumento na procura por oficinas e autocenters.

Carlone propõe criação de Núcleo Especializado em Transtorno do Espectro Autista

O vereador Carlone Assis propôs ao executivo a instalação de um Núcleo Especializado em Transtorno do Espectro Autista (TEA). O local sugerido para o projeto é o antigo prédio do Centro Especializado de Reabilitação e Readaptação, situado no Conjunto Rio Claro. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, o vereador justificou o pedido destacando a necessidade de políticas públicas efetivas para atender pessoas com TEA, especialmente crianças e adolescentes. “O transtorno envolve desafios persistentes relacionados à comunicação, interação social e padrões de comportamento, demandando intervenções especializadas, precoces e contínuas”, disse ele. “No município de Jataí, observa-se uma crescente demanda por serviços voltados ao cuidado de crianças autistas, mas ainda não há uma estrutura consolidada que ofereça atendimento abrangente e multidisciplinar. Essa lacuna dificulta a inclusão e o acesso a direitos fundamentais, como saúde e educação. Propomos a criação imediata do núcleo no prédio desativado, que se encontra disponível após a transferência do Centro Especializado para um novo espaço. A utilização dessa estrutura reduziria custos e permitiria a implementação rápida do projeto, exigindo apenas adequações pontuais”.

Adilson quer reforma da Escola Municipal Boa Vista

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura a realização de reforma geral da Escola Municipal Boa Vista. Na justificativa do pedido, o parlamentar afirmou que as melhorias visam proporcionar mais comodidade e bem-estar aos alunos, professores, funcionários e demais usuários das dependências daquela instituição de ensino.

Abimael solicita providências para prestadores de serviço autônomos

O vereador Abimael Silva apresentou um requerimento solicitando a adoção de medidas urgentes em favor dos prestadores de serviço autônomos que atuam na administração municipal. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho e segurança para esses profissionais. “Os prestadores de serviço autônomos desempenham um papel essencial no funcionamento da cidade”, afirmou. “No entanto, apesar de sua contribuição contínua, esses trabalhadores enfrentam sérias dificuldades, como a ausência de direitos fundamentais garantidos aos empregados com vínculo formal, incluindo férias remuneradas e décimo terceiro salário. A alta demanda de trabalho impõe desgaste físico e emocional significativo aos profissionais, que não contam com qualquer tipo de amparo ou estabilidade financeira. Essa situação precária afeta diretamente a qualidade de vida desses trabalhadores e compromete o desempenho de suas funções. É preciso uma intervenção do poder executivo para buscar soluções que assegurem tratamento mais digno aos prestadores de serviço autônomos. Entre as possíveis medidas sugeridas estão a formalização de contratos mais justos e a criação de benefícios específicos voltados para essa categoria”.