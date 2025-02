BRK vai dar prêmios aos usuários de seus serviços aqui em Jataí

Última semana para participar da campanha “Sorte na Conta” da BRK

Clientes que pagam conta de água e esgoto com Pix têm até dia 25 para se inscrever no sorteio de prêmios, que vão desde cartões de crédito pré-pagos de R$ 100,00, air fryer e robô aspirador de pó, até assinatura de locação de carro Zero Km

Continua após a publicidade

Os clientes de Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde e Jataí que pagam suas faturas de água e esgoto via Pix têm até o próximo dia 25 de fevereiro para se inscrever na campanha “Sorte na Conta”, promovida pela BRK, empresa subdelegada pela Saneago para operação do esgotamento sanitário nestas cidades. A ação envolve o sorteio de uma série de prêmios, que vão desde cartões de crédito pré-pagos de R$ 100,00, air fryer, Alexa e robô aspirador de pó, até assinatura anual de locação de um carro Zero Km.

Continua após a publicidade

Para participar da campanha, os clientes dos quatro municípios atendidos pela empresa devem cadastrar seus comprovantes de pagamento por Pix no site da promoção (www.sortenacontabrk.com.br ). Cada pagamento cadastrado irá gerar um número da sorte, com o qual o consumidor participará dos sorteios da campanha. Os números da sorte são cumulativos, e os números sorteados não serão válidos para sorteios seguintes.

Continua após a publicidade

“O Pix se consolidou como o meio de pagamento mais popular no Brasil e, desde que foi incorporado às opções de pagamento da fatura de água e esgoto, o número de transações por esse mecanismo instantâneo só cresce. Estamos agora incentivando ainda mais o seu uso, ofertando um pacote de prêmios aos clientes que aderirem ao pagamento das faturas com Pix”, afirma a gerente de Comunicação, Financiamento e Responsabilidade Social da BRK de Goiás, Renata Danzi.

Prêmios

A promoção teve início em novembro, em todos os municípios onde a BRK atua no Brasil, e termina agora em fevereiro, envolvendo um total de 393 premiados em todo o País. Todos os meses, a empresa realiza sorteios locais, nos Estados, com prêmios como cartões de crédito pré-pagos de R$ 100,00 e eletrônicos*, que incluem air fryer, Alexa, panela de pressão elétrica, micro-ondas e robô aspirador de pó.

A promoção tem, ainda, prêmios com sorteio nacional. Em dezembro, a premiação foi um certificado de ouro que, como sugestão, pode ser utilizado pelo contemplado na aquisição de um veículo Zero Km**. Em janeiro, o sorteio nacional foi de R$ 20 mil para serem gastos em soluções de energia solar oferecidas pela empresa Descarbonize. Em fevereiro, a campanha fará o sorteio da assinatura anual de um carro Zero Km do Unidas Livre.

O período para participar da campanha Sorte na Conta BRK vai até o próximo dia 25. Para mais informações, acesse o regulamento no site da promoção: www.sortenacontabrk.com.br

- Sugestão de premiação a ser adquirida com o cartão de crédito pré-pago sem a opção saque e transferência, no valor de R$ 500,00.

- Sugestão de premiação a ser adquirida com o certificado de barra de ouro.