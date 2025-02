Edital de licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

AABB

CPF/CNPJ: 01.339.910/0001-66

Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental

de Operação Renovação, válida até 27/12/2025. Empreendimento desportivo, recreativo e de lazer.

Localizado na Avenida Prof. Isaltino G. Guimaraes, nº 526, Setor Epaminondas I, Jataí – GO

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO