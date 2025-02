Adilson solicita asfalto para Sítios de Recreio Alvorada

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal o asfaltamento das ruas das Figueiras, Seringueiras, Tamboris, Macieiras, Mangabeiras, Cerejeiras e Laranjeiras, no setor Sítios de Recreio Alvorada. “A pavimentação dessas ruas traria mais fluidez e agilidade no tráfego e consequentemente melhorias a toda a população que anseia por tal beneficio”, afirmou ele.

Abimael e Kátia querem centro de atendimento para crianças com deficiência

Os vereadores Kátia Carvalho e Abimael Silva sugeriram ao executivo a criação de um centro de atendimento voltado ao suporte especializado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e outras deficiências, bem como para suas mães e familiares. O objetivo principal do centro seria oferecer atendimento multidisciplinar, incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistência social, além de promover o acolhimento emocional por meio de grupos de apoio, palestras e oficinas. O espaço também facilitaria o acesso a informações e benefícios sociais, servindo como referência para inclusão escolar e social, enquanto fortalece vínculos familiares e comunitários. Segundo os proponentes, a iniciativa é urgente e necessária para garantir o bem-estar das crianças e das famílias, promovendo políticas públicas de inclusão, dignidade e respeito aos direitos humanos.

Vereadores propõem estatuto para servidores administrativos da Educação

Em requerimento coletivo, os vereadores de Jataí propuseram ao executivo a criação de um estatuto próprio para os servidores administrativos da Educação. O objetivo é regulamentar direitos e deveres dos funcionários que atuam em atividades administrativas, de alimentação e limpeza nas escolas municipais. Os parlamentares destacaram a importância da valorização dos servidores públicos municipais como forma de garantir serviços de qualidade à população. Segundo eles, investimentos na capacitação e na criação de um ambiente de trabalho saudável são fundamentais para reconhecer o papel essencial desses profissionais na execução de políticas públicas. Atualmente, o município conta com a lei 2.822/2007, que estabelece o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais do Magistério. No entanto, essa legislação não contempla os servidores administrativos da educação, incluindo aqueles responsáveis por atividades de suporte, como alimentação escolar e serviços de higiene e limpeza.

Carlone pede construção de Cmei na Vila Sofia

O vereador Carlone Assis reivindicou à prefeitura a construção de uma unidade educacional do tipo Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) na Vila Sofia. A obra é necessária para atender crianças residentes na Vila Sofia e nos bairros adjacentes de forma segura e adequada. Atualmente, o Cmei Recanto Feliz, localizado no bairro Estrela Dalva, enfrenta dificuldades para atender a crescente demanda regional, deixando várias crianças sem acesso à educação infantil de qualidade. Além disso, o trajeto até o Cmei atual exige a travessia de uma rodovia movimentada, colocando em risco crianças e familiares. Outro fator destacado é o crescimento populacional da Vila Sofia e arredores, com aumento expressivo de famílias com crianças na faixa etária apta para frequentar a educação infantil. A proposta reforça a relevância da iniciativa para suprir a demanda educacional e consolidar infraestrutura adequada à população local.