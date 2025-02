Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Adilson quer ponte na Rua Mineiros

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de uma ponte na Rua Mineiros, para que seja realizada a ligação entre a Vila Olavo e a Vila Progresso. “Essa obra também facilitará bastante o transporte e o deslocamento para outros pontos da cidade, contribuindo ainda com o desenvolvimento dos dois bairros, além de facilitar o deslocamento dos moradores da região”, disse ele.

Luciano reivindica iluminação para ligação entre bairros

O vereador Luciano Lima reivindicou ao executivo a implantação de rede de iluminação pública LED ao longo do canteiro central do trecho entre os bairros Nossa Senhora de Fátima e Jacutinga. “A intenção é proporcionar mais segurança, facilidade do fluxo de tráfego, redução de acidentes noturnos e auxilio à proteção policial aos inúmeros usuários que utilizam a via”, afirmou ele. “A medida beneficiaria vários setores populosos de nossa cidade, abrangendo os bairros Cidade Jardim I e II, Jacutinga, Sítios de Recreio Alvorada, Dom Abel, Nossa Senhora de Fátima e demais setores adjacentes, beneficiando sobremaneira milhares de famílias”.

Abimael, Adilson, Carlone e Guilherme pedem reajuste na educação

Os vereadores Abimael Silva, Adilson Carvalho, Carlone Assis e Guilherme Alves requereram à prefeitura que seja concedido aos servidores da educação um reajuste salarial de 38%. O percentual corresponde à soma das perdas referentes aos reajustes do Piso Nacional de Salário 2022 e 2025. Eles também solicitaram a convocação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) para discussão e negociação das formas de cumprimento desse reajuste, garantindo a participação da categoria na construção de uma solução justa e viável. “A revisão deve assegurar que todos os professores sejam contemplados de forma igualitária, respeitando a Lei Nacional do Piso e o princípio da isonomia constitucional”, afirmaram. “Tal medida visa garantir a valorização dos profissionais da educação, assegurando um reajuste de forma responsável e compatível com a realidade orçamentária do município. O parcelamento em três etapas facilitará a implementação do reajuste sem comprometer o equilíbrio fiscal da administração municipal”.

Marcos Patrick pede galeria pluvial para três setores

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao município, à Saneago e à BRK a implantação de galeria pluvial e rede de esgoto nos bairros Recanto da Mata, Portal do Sol e Flamboyant II. “Esse sistema é uma medida de saneamento básico que tem por objetivo eliminar materiais grosseiros, como areia e lixo, a matéria orgânica excessiva e outros poluentes do esgoto antes que ele retorne ao meio ambiente, contribuindo, assim, para a preservação dos mananciais”, esclareceu. “Entre os benefícios do saneamento básico estão o desenvolvimento do país e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Seu aperfeiçoamento e universalização promovem melhorias na saúde, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil e a contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica”.