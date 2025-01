Exposição do 21º Salão Nacional de Artes em Jataí tem Prazo de Exposição Estendido no MAC

A exposição do 21º Salão Nacional de Artes no Museu de Artes Contemporânea (MAC) de Jataí foi prorrogada até 28 de fevereiro, permitindo que mais visitantes possam apreciar as obras. Inicialmente programada para encerrar em 31 de janeiro, a extensão do prazo oferece uma oportunidade adicional para escolas e grupos organizados agendarem visitas educativas.

O MAC disponibiliza um serviço de acompanhamento para as visitas, que ocorre de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00. Este atendimento é gratuito e visa enriquecer a experiência dos visitantes, proporcionando um melhor entendimento das obras expostas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Além das visitas agendadas, o museu também está aberto ao público em geral, sem necessidade de agendamento prévio. A entrada é livre, permitindo que qualquer pessoa possa visitar e explorar a exposição.

Continua após a publicidade

A coordenadora do MAC, Clara Lima, destaca a importância da acessibilidade do museu, que está localizado na R. Castro Alves, n. 468, no centro de Jataí. A facilidade de acesso e a gratuidade das visitas são aspectos que incentivam a participação da comunidade nas atividades culturais.

Para mais informações ou para agendar uma visita, os interessados podem entrar em contato com o MAC pelo telefone (64) 99217-2396, ou e-mail [email protected]. Essa comunicação é essencial para garantir uma experiência organizada e satisfatória para todos os visitantes.

COMUNICAÇÃO PMJ