Depois de muitos apelos iluminação será restaurada

Depois de muitos apelo feitos pela comunidade universitária e pelos moradores da região sul da cidade, uma luz no fim do tunel se acende

O govberno municipal adotou medidas importantes para melhorar o acesso à Universidade Federal de Jataí (UFJ), atendendo às demandas da comunidade acadêmica e dos munícipes da região sul da cidade.

Em resposta às solicitações, será articulado junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a construção de uma rotatória no antigo acesso à UFJ, devido ao aumento do tráfego na BR-364. Além disso, foi decidido que a Prefeitura de Jataí assumirá a responsabilidade pela iluminação pública nesse trecho, cujo investimento está estimado em R$ 4 milhões. A previsão é que essa obra seja incluída no orçamento de 2025, com conclusão prevista para o primeiro semestre do próximo ano.

Na Câmara Municipal

Também foi agendada uma audiência pública para o dia 10 de outubro, às 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira, para discutir o tema. Todas as autoridades competentes serão convidadas a participar. Entre os principais pontos da pauta estão: a iluminação da BR-364, melhorias no transporte público coletivo, a construção de um novo acesso pelo bairro Estrela Dalva e a implementação de um retorno ou viaduto na BR-364.

O Governo Municiopal reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população e da comunidade acadêmica e segue trabalhando para que as reivindicações sejam atendidas com eficiência e agilidade.