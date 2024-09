Hospital Estadual de Jataí registra 995 acidentes de trânsito em nove meses 

O Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ) revelou números alarmantes sobre acidentes de trânsito na cidade de Jataí, Goiás, de janeiro a setembro deste ano. Foram registrados 995 casos, com 608 envolvendo homens e 387 mulheres, destacando a preocupação das autoridades locais com a segurança viária.

Juliano Rocha, diretor-geral do HEJ, apontou que o aumento dos acidentes pode estar associado ao crescimento do fluxo de veículos na região. "Estamos observando uma tendência preocupante que exige ações de conscientização e melhorias na infraestrutura viária", afirmou.

A equipe de saúde do HEJ tem trabalhado arduamente para prestar atendimento médico e psicológico às vítimas. Destaca-se a necessidade urgente de campanhas educativas para reduzir esses índices alarmantes. Os dados indicam que os homens são os mais afetados, representando mais de 60% dos casos, o que levanta preocupações sobre comportamentos de risco no trânsito que devem ser abordados em campanhas futuras.

Atenção e cuidado no trânsito

Garantir a segurança no trânsito é papel de todos. Os motoristas devem sempre respeitar os limites de velocidade, usar cinto de segurança e evitar o uso de dispositivos eletrônicos enquanto dirigem. Os pedestres precisam atravessar nas faixas e manter-se atentos ao fluxo de veículos. Pequenas atitudes de cuidado podem salvar vidas e reduzir significativamente o número de acidentes.

Com a aproximação do Dia Nacional do Trânsito, celebrado em 25 de setembro, é fundamental reforçar a importância da conscientização e do respeito às regras de trânsito para promover um ambiente mais seguro para todos.

Fonte: Assessoria de Comunicação do HEJ / Jackeline Arandas 64 99323-9788

Imagem: PN7 Panorama