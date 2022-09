No Boulevard Shopping Brasília, o ponto de encontro, em parceria com o projeto Cromos da Copa do Mundo Qatar 2022, é um espaço oficial de troca e vendas. Já no Colégio Objetivo DF, alunos compartilham as figurinhas repetidas em um álbum coletivo

A Copa do Mundo no Qatar começa em novembro, mas os apaixonados por futebol já estão empolgados e ansiosos com o evento. E ainda com um motivo mais especial, o momento em que diferentes gerações se reúnem para trocar e vender figurinhas dos jogadores das 32 seleções participantes. No último dia 19 de agosto, o Álbum da Copa do Mundo de 2022 foi oficialmente lançado e a “loucura” já começou.

Pensando nisso, o Boulevard Shopping Brasília inaugurou, em parceria com o projeto Cromos da Copa do Mundo Qatar 2022, um Posto de Figurinhas dentro do mall. De segunda a sábado, de 10h às 22h e domingo de 13h às 19h, os interessados na troca ou na venda das figurinhas podem ir até o espaço, localizado no 2º piso em frente à Smart Fit.

Foto: Divulgação/Editorial

“Montar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo é uma paixão que atravessa gerações, reúne amigos e cria memória afetiva entre pais e filhos. O Boulevard Shopping Brasília acredita em estimular esses bons momentos e, por isso, é parceira no projeto Cromos da Copa do Mundo Qatar 2022”, afirma Elisa Mirsky, coordenadora de Marketing do mall.

Já nas unidades do Jardim Botânico, Águas Claras I e II, Guará, Samambaia, QI, Vicente Pires, Ceilândia e Asa Norte do Colégio Objetivo DF, crianças e adolescentes também não perdem a chance de completar o álbum oficial. Após as diversas trocas de figurinhas repetidas entre os alunos e até mesmo pelos professores, o professor de Educação Física da unidade de Águas Claras I, Robson Gonçalves Araújo, teve a ideia de proporcionar uma ação de interação entre os alunos.

“A escola comprou os álbuns e fez um grande álbum coletivo. A ideia é: toda figurinha repetida recebida pelo aluno pode ser colocada no nosso grande álbum coletivo. Com isso, os alunos interagem, compartilham, se empolgam para construir juntos o álbum da Copa. A ação vai acontecer até preenchermos o álbum e a Copa do Mundo acabar”, finaliza.

Sobre a Copa do Mundo Qatar 2022

A Copa do Mundo Qatar 2022 será a vigésima segunda edição do torneio internacional de futebol masculino, organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) Será pela primeira vez realizada no Oriente Médio, com 32 seleções participantes. O campeonato será disputado entre 20 de novembro e 18 de dezembro.