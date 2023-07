Flamengo com grandes chances de ser campeão da temporada

Palmeiras deve levar definição para os pênaltis no Allianz contra o São Paulo. Depois de perder por 1 a 0 no Morumbi, a equipe Alviverde recebe o São Paulo nesta quinta-feira (13) em disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Análise da Betfair indica vitória para Corinthians e Botafogo na Sul-Americana; casa de apostas aponta ainda Athletico-PR com chances de eliminar Flamengo

A semana promete grandes definições para o futebol brasileiro em 2023. A partir desta terça-feira (11), América-MG, Corinthians e Botafogo entram em campo pelo jogo de ida dos Playoffs da Sul-Americana na tentativa de permanecer na competição continental. Já na quarta-feira (12), a emoção aumenta com os últimos jogos das quartas-de-finais da Copa do Brasil – ou seja, agora é vencer ou lamentar a eliminação.

A Betfair, casa especialista em probabilidades esportivas, analisou cada um dos confrontos nos dois torneios e aponta quais times brasileiros devem vencer nos próximos dias. Confira:

América-MG é a zebra contra o Colo Colo no Chile

A semana começa com o jogo de ida entre Colo Colo e América-MG pelos Playoffs da Sul-americana. No entanto, a análise da Betfair não prevê boas notícias para o torcedor mineiro. Segundo a casa de apostas, o Colo Colo é favorito e tem 52% de chances de vitória – odd de 1.82, ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno será de R$1,82 caso o resultado se concretize.

A equipe mineira tem 20% de chances de vitória (odd de 4.8), segundo a análise. Já a probabilidade de empate é de 28% (odd de 3.4). A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) nesta terça-feira (11), em Santiago, no Chile.

Corinthians e Botafogo têm grandes chances nos Playoffs da Sul-americana

Por outro lado, Corinthians e Botafogo entram em campo como favoritos. Ainda na terça-feira (11), o Timão recebe o Universitario, do Peru, em Itaquera, às 21h30 com 58% de chances de vencer (odd de 1.64). A equipe peruana tem apenas 16% (odd de 6.0) e a probabilidade de empate é de 26% (odd de 3.7).

Já o Botafogo joga contra o Patronato, da Argentina, na quarta-feira (12), às 19h. Segundo a análise da Betfair, o clube carioca é o favorito mesmo fora de casa e tem 49% de chances (odd de 1.91) de jogar no Rio de Janeiro com a vantagem do empate. A Betfair aponta o time argentino com 23% de chances de vencer (odd de 4.0) e 28% de empate (odd de 3.4).

Jogando em casa, Grêmio deve superar o Bahia

Também às 19h desta quarta (12), Grêmio e Bahia entram em campo pelo jogo de volta das quartas-de-finais da Copa do Brasil, após empate em 1 a 1 na última semana. No entanto, de acordo com a Betfair, a equipe gaúcha é ampla favorita na partida com 62% de chances de vencer (odd de 1.54). Já o Bahia apresenta somente 16% de chances de vitória (odd de 6.0) na análise da casa de apostas. A probabilidade de empate é de 22% (odd de 4.2), o que levaria a definição aos pênaltis.

Todo resultado é possível entre Athletico-PR e Flamengo na Arena da Baixada

Já às 21h30 desta quarta (12), o Athletico-PR recebe o Flamengo, na tentativa de reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida pela Copa do Brasil. A análise de probabilidades da Betfair aponta para um jogo amplo, sem um grande favorito definido. São 37% de chances de vitória para o Athletico-PR (odd de 2.55), 30% de empate (odd de 3.2) e 33% de chances de vitória para o Flamengo (odd de 2.8).

Palmeiras deve levar definição para os pênaltis no Allianz contra o São Paulo

Depois de perder por 1 a 0 no Morumbi, a equipe Alviverde recebe o São Paulo nesta quinta-feira (13) em disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Segundo análise da Betfair, o Palmeiras é favorito para vencer o jogo com 60% de favoritismo (odd de 1.55), contra 17% do tricolor paulista (odd de 5.5). A probabilidade de empate no jogo é de 23% (odd de 4.0).

A Betfair ainda indica grandes chances do jogo ir aos pênaltis já que o resultado mais provável é de 1 a 0 para o Palmeiras em tempo normal, com 18% de chances (odd de 5.5).

No sábado, Corinthians deve vingar derrota contra o América-MG

Para fechar as quartas-de-finais da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o América-MG, em Itaquera, após a derrota no primeiro jogo de ida, por 1 a 0, em Belo Horizonte. Porém, as probabilidades indicam que agora o jogo é outro. Segundo análise da Betfair, o Timão entra em campo como favorito com 55% de chances de vitória (odd de 1.7), contra 20% dos americanos (odd de 4.75). A probabilidade de empate é de 25% (odd de 3.7).

Diferentemente dos outros jogos da competição, esta partida acontece no sábado (14) devido a ambos os times terem compromissos durante a semana pela Sul-americana.

Fonte: Betfair