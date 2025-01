Abel Ferreira chega ao limite e confirma saída do Palmeiras

Por Fernando Melo/AreaVip/MSN

FIM DE UM ERA? O treinador Abel Ferreira confirmou em coletiva de imprensa que está de saída do Palmeiras. Depois da derrota para o Novorizontino de virada por 2 a 1 pelo Paulistão 2025, na noite deste último sábado, 25 de janeiro, o técnico português lamentou a péssima fase do Verdão e anunciou que este é o seu último ano no time.

Chateado com as críticas que sua comissão técnica e ele vem recebendo nos últimos jogos do Palmeiras, Abel revelou que estaria possivelmente de saída do clube ao fim da temporada. O contrato do português se encerra em dezembro, e a presidente Leila Pereira havia dito que gostaria de renová-lo até o fim de seu mandato, em 2027.

“Cada vez que fazem isso, assobiam nosso emblema. Estamos a falar diretamente do Barros, 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas, o Palmeiras estava quando eu cheguei, em dívidas, uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda gente. Presidente, jogadores, treinador, e o Barros, todos juntos, somos das equipes mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. Por isso é tão difícil negociar com o Palmeiras“, iniciou ele, lembrando dos tempos sombrios que o time viveu.

