Goiânia Sedia 1ª Edição da Copa Benkers de Fut7 Feminino

No dia 15 de setembro, Goiânia se tornará o palco da 1ª edição da Copa Benkers de Fut7 feminino. O torneio será realizado no Goiânia Society, a partir das 8h da manhã, e as inscrições estão abertas até o dia 6 de julho através do Instagram oficial da competição.

Com a participação de 10 equipes, cada uma podendo inscrever até 11 atletas – 7 titulares e 4 reservas – a Copa Benkers oferecerá mais de R$10.000 em premiações. A equipe campeã levará R$ 4.000, enquanto a vice-campeã receberá R$ 3.000 e o terceiro colocado ganhará R$ 2.000. Além disso, a goleira menos vazada e a artilheira do torneio serão premiadas com R$ 300 cada. Troféus e medalhas serão entregues para as três primeiras colocações.

O formato do torneio será de dupla eliminatória até a fase classificatória, com jogos de dois tempos de 15 minutos. A grande final será disputada em dois tempos de 20 minutos.

As organizadoras do evento, Aline Beker e Layla Pablícia, destacam a importância da competição para o futebol feminino e seu desejo de inspirar mulheres que sonham em alcançar grandes conquistas no esporte. "Teremos um público diversificado, fugindo do habitual, pois estamos determinadas a trazer grandes nomes e marcas para o futebol feminino, proporcionando maior visibilidade, divulgação, melhorias na infraestrutura, premiações mais atrativas e, principalmente, desenvolvimento. Vamos mostrar como é fácil apoiar um esporte muitas vezes deixado de lado, revelando o talento existente e a necessidade de valorizá-lo", afirmam.

A Copa Benkers promete ser um marco no cenário esportivo goiano, elevando o futebol feminino a novos patamares e incentivando o crescimento da modalidade.