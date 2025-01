Emedebista diz que Paulo do Vale pode ser vice de Daniel Vilela, candidato a senador ou deputado federal

Articulador político do MDB no Sudoeste de Goiás, Manuel Cearense afirma que o ex-prefeito poderá obter cerca de 200 mil votos em todo o Estado

O ex-prefeito de Rio Verde Paulo do Vale (União Brasil)tem quatro projetos. “Todos viáveis”, postula Manuel Cearense, um dos principais articuladores do MDB no Sudoeste de Goiás.

Continua após a publicidade

Primeiro, é cotado para ser vice de Daniel Vilela na disputa para o governo de Goiás, em 2026.

Segundo, há quem postule que pode ser companheiro de chapa de Daniel Vilela. Mas como candidato a senador.

Continua após a publicidade

Terceiro, no caso de não disputar nem a vice nem o Senado, Paulo do Vale planeja ser candidato a deputado federal… pelo União Brasil, seu partido atual, ou pelo MDB de Daniel Vilela.

“Aposto que Paulo do Vale, se disputar mandato de deputado federal, será um dos mais votados. Ele sairá de Rio Verde pelo menos com 70 mil votos, quer dizer, tende a ser eleito praticamente com os votos do município que dirigiu, com gestões avançadas, por oito anos (creio que, em 2026, Rio Verde terá cerca de 160 mil eleitores). Em todo o Estado, poderá chegar aos 200 mil votos. Acredito também que Paulo do Vale, tanto por ser gestor como líder político de uma região importante — a meca do agronegócio —, seria um excelente vice para Daniel Vilela”, sublinha Manuel Cearense.

Quarto, desde já, um dos principais projetos de Paulo do Vale será a eleição de Daniel Vilela para governador em 2026. Seu filho, o deputado estadual Lucas do Vale, do MDB, “é um dos principais apoiadores do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa e trabalhará pelo candidato Daniel Vilela em todo o Estado”, enfatiza Manuel Cearense”. (E.F.B.)