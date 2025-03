A vizinha Rio Verde sem linha aérea

A partir de hoje (10), as operações da Azul Linhas Aéreas serão encerradas em nove cidades brasileiras.

É parte de um processo que começou em fevereiro, com suspensão das atividades, mudanças de voos e até de frota em alguns trechos, como forma de se adequar às condições econômicas.

Operações em nove cidades serão suspensas. São municípios de oito estados e que têm entre 19 mil e 483 mil habitantes:

Barreirinhas (MA)

Campos (RJ)

Correia Pinto (SC)

Jaguaruna (SC)

Mossoró (RN)

Parnaíba (PI)

Rio Verde (GO)

São Raimundo Nonato (PI)

Três Lagoas (MS)

A rota de Juazeiro do Norte (CE) também será alterada. Os voos vão partir e chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Aumento de custos operacionais e ajuste de demanda e oferta justificam decisão. Segundo a Azul, em nota encaminhada ao UOL, impactos pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta no dólar, disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda são os motivos para a suspensão. Clientes estão sendo acompanhados conforme as regras da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

O que já mudou

Operações em cidades do Ceará já foram suspensas entre janeiro e fevereiro. A Azul não opera mais em Crateús (CE), Iguatu (CE), São Benedito (CE) Benedito (CE) e Sobral (CE).

No dia 3 de março, voos para Fernando de Noronha (PE) passaram a ser operados somente a partir de Recife (PE)

Fonte: UOL