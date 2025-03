Colheita da safra de soja entra na fase final com alta produtividade e sementes de alta qualidade

Rio Verde, 13 de março de 2025 – A Conceito Sementes chega à fase final da colheita com 90% dos campos já colhidos e no pico máximo de operação. Os resultados desta safra indicam um alto padrão de qualidade das sementes, fruto de uma combinação de clima favorável, monitoramento técnico intensivo e processos rigorosos de beneficiamento.

Durante todo o ciclo de cultivo, o clima se manteve dentro das condições ideais, sem estiagens ou eventos extremos que pudessem comprometer o desenvolvimento das plantas. Esse cenário favoreceu uma safra de alta produtividade, especialmente no estado de Goiás, onde a Conceito Sementes tem grande parte de seus campos. Com produtividades recordes tanto para grãos quanto para sementes, a empresa reforça seu compromisso em entregar um produto final de excelência aos produtores.

“A colheita desta safra tem mostrado um nível de qualidade muito elevado, resultado direto do cuidado em cada etapa do processo. Desde o plantio, investimos em acompanhamento técnico rigoroso para garantir sementes com alto vigor e germinação”, afirma Wenes Vagner da Silva Ferreira, supervisor de Produção de Campo da Conceito Sementes.

Monitoramento técnico e rigor no controle de qualidade

Para entregar apenas sementes de alto desempenho ao mercado, a Conceito Sementes investiu em um monitoramento técnico minucioso. Durante o pico da colheita, técnicos especializados supervisionaram cada frente de trabalho, assegurando a regulagem adequada das máquinas para evitar danos mecânicos, o controle rigoroso de percevejos para prevenir impactos na qualidade e a seleção criteriosa dos campos com melhor desempenho para a etapa de beneficiamento. Além disso, a atuação integrada dos consultores agrônomos foi essencial para conduzir o manejo correto da lavoura, evitando perdas por pragas.

A empresa adota um processo otimizado para a internalização da colheita, garantindo eficiência na armazenagem e manutenção da qualidade das sementes. Como o volume recebido nos meses de fevereiro e março é elevado, a empresa implementa uma estratégia de armazenamento climatizado, permitindo que as sementes passem por um beneficiamento gradual e cuidadoso. O processo inclui etapas de padronização por peneiramento, separação por peso em mesas densimétricas e eliminação de sementes fora do padrão.

“A qualidade da semente começa muito antes da colheita. Todo o trabalho realizado no campo reflete diretamente na produtividade que os nossos clientes terão na próxima safra. Nosso compromisso é entregar um produto seguro e de alto desempenho para os produtores”, destaca Vandersom Silva, Gerente de Operações da Conceito Sementes.

As vendas da safra já se iniciam nos meses de março e abril, antes mesmo da finalização do beneficiamento, e a entrega das sementes ao mercado ocorrerá entre setembro e novembro, atendendo à forte demanda por sementes de alto desempenho. Com uma equipe dedicada operando em três turnos, a Conceito Sementes reforça o foco em excelência. “Queremos garantir que cada etapa, da colheita ao beneficiamento, seja conduzida com precisão para oferecer sementes que impulsionem o sucesso da próxima safra”, conclui Silva

Fonte: Grupo Conceito