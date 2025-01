Combate ao furto de energia cresce 95% na área de concessão da Equatorial Goiás em 2024

Goiânia, Anápolis, Aparecida, Águas Lindas e Rio Verde são as cidades com maior índice de operações



Goiânia, 14 de janeiro de 2025 – O combate ao furto de energia, prática ilegal conhecida como "gato", segue como prioridade estratégica pelo time de segurança empresarial da Equatorial Goiás. Em 2024, foram realizadas 290 operações de fiscalização em conjunto com as forças policiais, um aumento expressivo de 95% em relação às 148 ações realizadas em 2023. Além disso, as prisões de envolvidos subiram para 158, contra 108 no ano anterior, consolidando um esforço coordenado entre a distribuidora e órgãos de segurança pública.



Ações com uso de tecnologia avançada, como análise de dados em tempo real e monitoramento inteligente, tem sido fundamentais para identificar irregularidades com maior precisão. "Estamos investindo continuamente em tecnologias de última geração para monitorar o consumo e realizar inspeções direcionadas. Isso tem nos permitido ampliar a eficácia das operações e coibir práticas ilícitas de forma mais assertiva", acrescenta o gerente de Serviço Técnico Comercial da Equatorial Goiás, Pabllo Barbosa.



Prisões: comparativo 2023 x 2024



Conforme o Código Penal Brasileiro, artigo 155, o furto de energia é crime. O aumento nas ações demonstra o fortalecimento das estratégias da Equatorial no combate às fraudes. "Essa prática pode causar sobrecargas, interrupções no fornecimento e até acidentes graves, colocando em risco a vida de quem realiza e de quem está ao redor", alerta o Pabllo.



De 2023 para 2024 a concessionária registrou um aumento de 95% nas operações. Ao todo, somente neste ano 158 prisões foram realizadas. "As operações com as autoridades policiais tem sido um pilar essencial para o combate eficaz. Juntos, conseguimos não apenas identificar as irregularidades, mas também responsabilizar os infratores de acordo com a lei", destaca o executivo Corporativo de Segurança Empresarial, Johnathan Costa.



Regiões com maior incidência de "gatos"





As ações deste ano foram mais intensas nas cidades de Goiânia, Rio Verde, Aparecida, Anápolis e Águas Lindas. O executivo afirma que o mapeamento das áreas tem sido essencial para direcionamento de vigilância.



A concessionária atua nessas regiões não apenas com fiscalizações, mas também promovendo campanhas educativas para conscientizar a população sobre os impactos negativos do furto de energia. "Identificar as áreas de maior incidência é essencial para direcionarmos nossos esforços de forma estratégica e assertiva. Atuamos intensivamente nessas regiões, combinando operações de fiscalização com ações educativas que conscientizam a população sobre os impactos negativos do furto de energia, tanto para o sistema quanto para a sociedade.", explica Johnathan.



O executivo também reforça que a população pode contribuir denunciando irregularidades. " As denúncias são uma ferramenta essencial para promover segurança e justiça. Elas fortalecem o combate a práticas ilícitas, permitindo uma atuação rápida e eficaz na proteção de pessoas, ativos e serviços essenciais. Cada denúncia representa um passo importante na construção de uma sociedade mais segura, colaborativa e consciente. Juntos, transformamos a informação em ação e geramos impacto positivo para toda a comunidade.", afirma Johnathan.

Impactos econômicos



O furto de energia gera prejuízos significativos, tanto para a distribuidora quanto para a sociedade em geral. "É como se estivéssemos em um condomínio onde alguns moradores não pagam suas contas. O custo total é dividido entre os demais, sobrecarregando quem age corretamente. Essa é uma das razões pelas quais o combate ao furto de energia é tão importante para todos nós", explica Pabllo.



Além do impacto financeiro, as irregularidades comprometem a confiabilidade do sistema elétrico. "O furto causa sobrecarga na rede, aumenta a chance de falhas e pode até provocar acidentes graves. É uma prática que traz prejuízos em várias frentes", alerta o gerente.



A distribuidora também realiza inspeções periódicas nos medidores de energia dos clientes com o objetivo de assegurar a qualidade da medição. Em caso de suspeita de falha ou alteração no medidor de energia, o equipamento é retirado para avaliação no Laboratório de Calibração da companhia, que é certificado pelo Inmetro, tem acreditação ISO 17025 e é frequentemente auditado pela Aneel. Nesses casos o cliente pode acompanhar tanto a retirada do aparelho quanto sua análise laboratorial.





Casos de grande repercussão



Em 2024, a Equatorial identificou que um bar do Setor Marista, em Goiânia, furtava energia. A prática irregular causou interrupções na distribuição elétrica da região, o que resultou em quedas de energia ao longo das semanas. Além disso, um pesque-pague em Águas Lindas foi notificado por ligação clandestina que atravessava uma estrada de terra pública, colocando em risco a vida de pedestres e motoristas. A lista inclui ainda fazendas, hotéis, lavanderias, mercados, indústrias, academias e distribuidoras de bebidas.



Como denunciar?



Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.

Essas ações são fundamentais para garantir um fornecimento de energia mais seguro e eficiente para todos.