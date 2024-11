Rio Verde abre as portas para novos empreendedores

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, representa 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, se consolidando como uma das agroeconomias mais importantes do território goiano. Com a agricultura como motor econômico, a cidade vem intensificando e diversificando seu consumo, atraindo novos serviços e atraindo empreendedores.

É o caso da nova unidade Fast Massagem, primeira franquia de clínicas de massagem sem hora marcada do Brasil, que escolheu a cidade para sua expansão. Situará no local x, a unidade irá oferecer massagens estéticas e relaxantes, com técnicas próprias desenvolvidas pela enfermeira e massoterapeuta Mayra Moraes, uma das sócias da franqueadora.

Para Ana Beatriz Medeiros, nova franqueada da marca na cidade, a receptividade do público foi surpreendente. “A experiência da massagem sem hora marcada tem recebido muitos elogios, e a demanda na cidade foi muito maior do que esperávamos”, diz a empresária. Após sua primeira experiência com outro tipo de empresa em Acreúna, Ana agora aposta no potencial de Rio Verde, uma cidade que, apesar de sua forte ligação com o agronegócio, mostra-se aberta a inovações nos mais diversos setores.

Fundada em 2023, a franquia está passando por uma rápida expansão e já possui duas unidades na grande Goiânia, uma em Jataí, uma em Anápolis e agora em Rio Verde. Em um ano, chegou a 15 unidades contratadas, inclusive em cidades como Aparecida de Goiânia, Brasília, São Paulo e Santos.